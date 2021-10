Pubblichiamo lettera inviataci dal Comitato 10 Febbraio provincia di Treviso

“Spettabile Redazione:

Con la presente il comitato 10 febbraio, Associazione di Promozione Sociale, è impegnato a ricordare il dramma Istriano giuliano dalmata, le sue tradizioni e la sua cultura popolare in tutto il territorio nazionale e non solo.

Con la presente per avvisare circa le adesioni all’Iniziativa “una rosa per Norma” che avranno luogo il prossimo fine settimana.

Norma Cossetto è una delle “icone” simbolo del dramma e martirio del popolo Istriano-Giuliano-Dalmata. Infatti Norma Cossetto martire Italiana, fu stuprata e infoibata viva tra il 4 e 5 ottobre di 78 anni fa.

L’Associazione è approdata nella provincia di Treviso solo a fine 2020 ma è già riuscita a creare eventi e grazie alle sensibilità di diverse Amministrazioni Locali di tutto l’arco costituzionale è riuscita nell’intento di veder intitolati ad esempio L’aula studio della Biblioteca di Zero Branco inaugurata dall’Amministrazione comunale dopo una mozione votata ad unanimità il 10 febbraio 2020, o come il Comune di Casier che grazie alla maggioranza ed all’Amministrazione Comunale ha intitolato il parco pubblico attrezzato della frazione di Dosson a Norma Cossetto, all’evento “una rosa per Norma” svoltosi lo scorso anno a Mogliano Veneto, che ha avuto anche il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed ha visto la presenza delle Amministrazioni di Godega di Sant’Urbano, Treviso, Casier, Zero Branco, muniti della fascia tricolore di rappresentanza e della presenza di Assessori e consiglieri comunali dei comuni di Montebelluna, Valdobbiadene, a Pederobba con pubblicazione nella bacheca della biblioteca di facebook, Maserada di Piave, Preganziol ecc ecc. sia in piazza ai caduti sia in via Norma Cossetto da poco realizzata nel comune di Mogliano.

Anche quest’anno l’Associazione parteciperà in prima persona a questo evento nazionale in due diverse fasi.

Il prossimo fine settimana vedrà alcuni iscritti assieme a Sindaci, Assessori o consiglieri comunali omaggiare con una rosa i luoghi locali che ricordano il martirio della nostra connazionale o luoghi dedicati alla memoria del Popolo Italiano nei confini orientali a cavallo della seconda guerra mondiale.

I comuni interessati saranno Mogliano Veneto, Preganziol, Casier, Zero Branco, Treviso, Montebelluna, Conegliano, Pederobba, Valdobbiadene, ed altri ancora in fase di conferma. Di particolare rilevanza è l’evento che si terrà sabato 9 ottobre a Ponzano dove l’Amministrazione Comunale intitolerà il parco pubblico di Ponzano, sito in area Volta a “Norma Cossetto”.

Evento richiesto dall’Associazione 10 Febbraio, accolta dalla maggioranza e soprattutto dalla Giunta con la votazione e realizzazione della targa che verrà per l’appunto collocata sabato 9 ottobre..

Alcuni riconoscimenti a Norma Cossetto:

Il Rettore dell’Università di Padova, Aldo Ferrabino, su proposta di Concetto Marchesi e del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, conferisce la laurea ad honorem a Norma Cossetto: “Caduta per la difesa della libertà.”

L’8 febbraio 2005 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi concede alla giovane istriana la medaglia d’oro al merito civile.

Il 10 febbraio 2011 l’Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, scoprono nel Cortile Littorio del Palazzo del Bo’ una targa commemorativa.

COMITATO 10 FEBBRAIO

Provincia di Treviso”