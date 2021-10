Bicchierata bianconera sabato 2 ottobre a Mogliano

Lo Juventus Club Mogliano ha ripreso domenica 26 settembre le trasferte a Torino. La prima dopo la pandemia, si è disputata all’Allianz Stadium alle ore 12,30 di domenica scorsa.”Siamo andati a Torino a vedere Juventus-Sampdoria che si è disputata in tarda mattinata – racconta Marco Michielan tesoriere del Club juventino moglianese – dunque siamo partiti all’ alba per vedere la nostra amata Juventus dopo circa 2 anni che non tornavamo a Torino. Abbiamo rispettato tutte le norme anti covid-19 rispettare sia in autobus che per entrare allo stadio dove sono stati molto efficienti e veloci nei controlli grees pass”. La felicità per la vittoria 3 a 2 della squadra torinese è palpabile, così per festeggiare l’evento e condividere la vittoria, lo Juventus Club Mogliano Veneto ha organizzato per sabato 2 ottobre dalle 15 alle 18 una BICCHIERATA BIANCONERA in Piazza Donatori di Sangue in centro a Mogliano.Silvia Moscati