Un Natale ricco di emozioni con il concorso #Valeperché

“Vinci lo shopping di Natale”: dal 12 dicembre al 6 gennaio Valecenter, centro commerciale di Marcon (VE), dà il via al grande Concorso a premi. L’obiettivo del centro è rimanere in contatto con i propri clienti in un periodo in cui è fondamentale mantenere il distanziamento sociale. Per questa ragione, Valecenter ha avviato questa iniziativa per continuare a creare engagement e offrire un supporto alla propria comunità nel rispetto delle normative vigenti dettate dall’emergenza sanitaria COVID-19.

Come funziona

Per partecipare al Concorso di Natale, i clienti dovranno effettuare una spesa minima di 10€ in qualsiasi store presente nel Centro Commerciale e presentare i propri scontrini – che saranno cumulabili – al desk allestito in piazza centrale, per ritirare la propria cartolina di gioco: da 10€ a 20€ di spesa complessiva si riceverà 1 cartolina, da 20€ a 50€ si avrà diritto a 2 cartoline, da 50€ a 100€ si ritireranno 3 cartoline, oltre i 100€ si raggiungerà il massimo di 4 cartoline.

Ciascuna cartolina avrà un codice univoco che dovrà necessariamente essere letto da uno dei due totem multimediali touch screen che saranno installati all’interno di Valecenter. Con la digitalizzazione del codice si avrà diritto a grattare delle palline di Natale che faranno scoprire l’eventuale premio vinto. In caso di vincita, il totem emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio e il cliente potrà ricevere immediatamente il regalo al desk di riferimento.

Cosa si vince

Il Concorso di Natale, promosso da Valecenter, ha a disposizione un montepremi complessivo di 10.000€ con un totale di 670 premi immediati più un grande premio che prevede il riconoscimento di una gift card del centro commerciale da 2.000€ con l’estrazione finale programmata per il 31 gennaio 2021. I premi immediati, invece, saranno così suddivisi: 300 biglietti del cinema per 2 persone presso il LUCI LUX di Marcon validi fino al 31 ottobre 2021, 300 gift card da 10€, 50 gift card da 20€ e 20 gift card da 50€.

Orari di apertura del Centro

Il centro commerciale Valecenter è aperto con i seguenti orari:

la Galleria Commerciale dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 20.00

l’Iperalimentare Rossetto dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle 20.00

la Food Court prevede la chiusura alle 18.00 e i negozi aderenti forniranno servizio da asporto e delivery fino alle ore 20.00.

Gli orari potranno cambiare e per essere costantemente aggiornati, si invita a collegarsi al sito.

