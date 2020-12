Polizia locale: daspo urbano da via Piave alla prostituta e al cliente

Il Comando della Polizia locale di Venezia rende noto che, sabato 12 dicembre, durante il servizio di pattugliamento del territorio in abiti civili, il personale del Nucleo operativo, intorno alle ore 17, ha individuato una donna tossicodipendente che si prostituiva in via Piave, incontrando un cliente che era a bordo di un’auto di grossa cilindrata. In passato più volte i residenti avevano segnalato la presenza della donna alle autorità competenti.

La donna è salita sull’auto del cliente (P.A., imprenditore ottantenne) ed entrambi si sono poi diretti verso via Miranese: il veicolo è stato però fermato dagli agenti che, dopo aver verificato la pattuizione di una prestazione sessuale, hanno sanzionato il cliente per violazione del regolamento di Polizia urbana. Per tutti e due è scattato l’ordine di allontanamento (daspo) di 48 ore dall’area di via Piave.

Inoltre la donna è stata segnalata al Servizio Pronto Intervento sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia.

