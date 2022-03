Un grande viaggio nella storia della Serenissima nel nuovo libro di Luca Colferai

Ateneo Veneto, mercoledì 9 marzo 2022 – Sala Tommaseo, ore 18.00. Saluto di Antonella Magaraggia, Presidente dell’Ateneo Veneto. Michele Gottardi conversa con l’autore.

Quando si parla di Venezia, è sempre difficile scindere la realtà dal mito. Questa città è infatti circondata da una sorta di alone leggendario, alimentato nel corso di secoli di dominio marittimo, culturale ed economico. Il libro di Luca Colferai scinde la storia della Serenissima dalla fama mitica che la accompagna: è la narrazione della città, delle donne e degli uomini che vi hanno vissuto (e alcuni che ancora vi vivono).

Dalle origini romane all’inizio della supremazia sui mari, dalla Repubblica all’annessione al Regno d’Italia, fino alla fine del Novecento. Di ogni particolare periodo vengono presentate anche le evoluzioni sociali, culturali e urbanistiche, oltre a una carrellata dei personaggi più famosi e importanti, con particolare riguardo alle donne più significative di ciascun secolo.

In un certo senso è una storia che l’autore non ha voluto finire, in modo da lasciare un senso di futuro.

Luca Colferai è nato Venezia, dove vive e lavora. Giornalista, scrittore, editore, direttore responsabile della rivista in rete «Il Ridotto di Venezia» e art director editoriale. È Gran Priore dell’associazione culturale Compagnia de Calza «I Antichi», la più antica associazione del Carnevale di Venezia, per cui ha organizzato, diretto e interpretato feste e spettacoli a Venezia e in altre città d’Europa e del mondo.

