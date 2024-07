Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La testimonianza di un coraggioso membro Al-Anon

“Un giorno alla volta”, quando ho sentito questa frase al mio arrivo in Al-Anon, mi sembrava impossibile riuscire ad adattarmi a questa filosofia dopo tanta sofferenza e disperazione. Il mio pensiero è stato allora che quelle persone così serene, tranquille e felici (sì, sembravano proprio così felici…) non potevano certamente aver sofferto come stavo soffrendo io. E invece, lentamente, ho capito…

Ho imparato a considerare il mio familiare un ammalato, non più un vizioso, a cui dovevo rispetto e amore, anche se dentro di me mi sentivo morire nel vederlo distruggersi con le proprie mani. Nemmeno io, d’altra parte, mi consideravo più una persona normale: avevo perso l’equilibrio interiore e soprattutto la stima di me stessa, dato che qualunque cosa facessi o non facessi risultava sbagliata agli occhi del mio familiare.

Un po’ alla volta ho riacquistato la fiducia in me stessa ed ho ricominciato ad amare la vita, grazie anche agli amici di Al-Anon e AA, ai loro suggerimenti, alle loro parole di conforto e a quel loro speciale sorriso…

Come in ogni famiglia, anche nella mia ci sono dei piccoli e grandi problemi da affrontare, ma cerco di farlo senza abbattermi, senza fretta e soprattutto senza tentare di nasconderli al mio familiare, anzi chiedendone il consiglio e l’aiuto; poi, se la giornata è particolarmente negativa, posso sempre contare sulla letteratura o sugli amici sempre pronti a ricevere una telefonata di sfogo. Posso decisamente dire che la mia vita è tornata a splendere, ho relegato il dolore e l’angoscia del passato in un angolino della mia mente, dato che purtroppo è impossibile cancellarli completamente; anzi, anch’essi mi aiutano a godere il bene che c’è in ogni giorno.