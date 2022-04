Tutto esaurito per l’anteprima del film “Tintoretto. L’artista che uccise la pittura”

Pienone in sala ieri, lunedì 11 aprile, al Cinema Edera per l’anteprima trevigiana di “Tintoretto. L’artista che uccise la pittura”.

Un “tutto esaurito” che conferma come il genio del Tintoretto, ad oltre cinque secoli di distanza, sia sempre contemporaneo quanto affascinante, anche per il grande pubblico.

Un successo, quello riscosso ieri sera, che è stata una bella soddisfazione sia per il regista Erminio Perocco, presente in sala, sia per l’azienda trevigiana Zeta Group, che hacoprodotto il film documentario insieme a Kublai Film (Venezia), Videe (Pordenone), Gebrueder Beetz Filmproduktion, e alla rete televisiva franco-tedesca ARTE.

Dopo essere stata selezionata da importanti Festival internazionali, la produzione cinematografica è ora in tour nelle sale di tutta Italia.

A Treviso si potrà assistere alle proiezioni ancora in programma presso il Cinema Edera: