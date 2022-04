A 7 anni pasticcere d’eccezione

Pasqua, le uova dei sogni del piccolo Gioele. Con la collaborazione di Dolcerie Veneziane, il ricavato della vendita all’associazione di Giavera che da sempre opera per realizzare i “sogni” dei bambini oncologici.

La Pasqua è una delle feste più importanti del calendario, affonda le sue origini nell’antichità, ha una lunga storia ed è senz’altro la festività fondamentale per i Cristiani. La Pasqua porta comunque con sé il concetto della Rinascita. Un messaggio bellissimo a noi molto caro.

La nostra missione, grazie anche alla realizzazione di Sogni per molti bambini e ragazzi, è di poter instillare la speranza di una rinascita dopo la malattia, dando gioia e felicità in periodi davvero buio nella vita dei nostri bambini e ragazzi e della loro famiglia.

In tutte le tradizioni e i simboli di Pasqua ricorre, quindi, il concetto di rinascita e di nuova vita. Anche l’uovo ha quindi questo significato: al suo interno c’è infatti una vita che sta per nascere.



Con gli anni, la tradizione delle uova di è via via modificata, fino ad arrivare a quella più recente che conosciamo tutti delle uova di cioccolato.

In questo siamo davvero grati a Dolcerie Veneziane che si è messa a nostra disposizione e ha sposato il nostro desiderio di poter vendere le “Uova dei Sogni”. Una collaborazione a cui teniamo davvero molto anche per la loro bravura e per le prelibatezze che producono.

La vendita di queste uova rappresenta per noi linfa vitale per la nostra associazione. Il ricavato della vendita, infatti, ci permetterà di continuare a realizzare sogni per i nostri bambini e ragazzi.

La nostra collaborazione va anche oltre: qualche settimana fa, infatti, il nostro guerriero dei sogni Gioele, di 7 anni di Castelfranco Veneto ed in cura all’ Oncoematologia pediatrica di Padova, ha avuto la possibilità di entrare nei laboratori di Dolcerie Veneziane a Casale sul Sile, e di realizzare le sue uova di cioccolato personalizzate.

Alla fine, ad immortalare il momento speciale, anche una bella foto con Roberto Ceccon, titolare delle Dolcerie Veneziane e Rudi Zanatta presidente dell’Associazione Sogni.

Un altro piccolo sogno divenuto realtà. Del resto, chi non vorrebbe immergere le proprie mani nel cioccolato? Una cosa da leccarsi … le dita!

SOGNI – In un sogno non c’è solo il desiderio di far accadere qualcosa, c’è speranza, emozione. C’è una linfa che alimenta germogli di vita. Per questo la nostra associazione si chiama “Sogni”: perché attraverso i sogni, speriamo di far germogliare nuova vita. Oggi l’Associazione Sogni Onlus ha costruito un network che le permette di arrivare a realizzare anche i sogni più improbabili con il supporto e la stima di medici e infermieri che operano all’interno di padiglioni oncologici situati nei principali ospedali della penisola. In particolare, collabora con la Clinica di Onco-ematologia Pediatrica dell’ospedale di Padova, con il Centro di Ricerca Oncologico di Aviano e con altre strutture di cura oncologica in tutta Italia. Sempre più bambini, ragazzi e giovani adulti (fino ai 20 anni) hanno potuto realizzare i loro sogni, incontrando i loro idoli e vivendo esperienze uniche.