Tutti in Sup per esplorare Silea. Vivere il territorio lungo il fiume

Un’occasione per vivere il territorio lungo il fiume SileUna giornata per vivere il territorio da un punto di vista privilegiato, provando un nuovo sport e godendo delle bellezze del fiume Sile in tutte le sue sfumature: grazie a una collaborazione tra il Comune di Silea e la asd Surf Club Venezia, sabato 2 ottobre sarà possibile percorrere in SUP il tratto di fiume tra la centrale di Silea e S.Elena, toccando le varie frazioni dei Comune.

ll percorso di circa 8 km, a favore di corrente, permetterà ai partecipanti di conoscere la storia del fiume e dei paesi che lo circondano partendo dai Burci e attraversando i luoghi caratteristici di Silea immersi nel verde, accompagnati dall’occhio vigile e attento della FISA (Federazione italiana salvamento acquatico) che con i suoi operatori e relativi cani affiancheranno i SUP per tutto il percorso.

“La discesa del fiume Silea rappresenta per la nostra associazione un’occasione per far vivere un’esperienza naturalistica agli abituali soci ma anche ai neofiti, con lo scopo di trascorrere una giornata di sport e di turismo” commenta Mario Andolfato, presidente del Surf Club Venezia asd.

“Siamo molto felici di poter accogliere nella grande famiglia delle società sportive di Silea questa nuova realtà, che offre ai cittadini anche un nuovo modo di vivere il territorio in modo sostenibile e a contatto con l’elemento che più caratterizza il nostro comune: il fiume Sile” sottolinea il Sindaco di Silea Rossella Cendron.

La partenza è prevista alle ore 9 presso l’Osteria Da Nea di Silea. Su prenotazione, è previsto un pranzo presso l’Osteria di S’Elena e un servizio di navetta per il ritorno.

L’iscrizione è obbligatoria, con pagamento di una quota assicurativa. Per informazioni e iscrizioni: 393.6665588