Chioggia. Carabinieri, ispezioni esercizi publici e controlli prodotti alimentari

CHIOGGIA (VE). CARABINIERI E DIPARTIMENTO PREVENZIONE ULSS 3

SERENISSIMA. ISPEZIONI ESERCIZI PUBBLICI E CONTROLLI

TRACCABILITA’ PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AL

COMMERCIO.

Nella mattinata del 28.09.2021, i Carabinieri della Compagnia di Chioggia Sottomarina unitamente

a personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti della locale ULSS 3

Serenissima, nel corso del servizio di Polizia finalizzato alla verifica della corretta conservazione

degli alimenti, sottoponevano a ispezione un locale esercizio pubblico, nel corso della quale

venivano rinvenuti, contenuti in frigoriferi, 50 (cinquanta) kg. di prodotti alimentari tra i quali

pesce, crostacei, tranci di insaccati e pollame, sprovvisti di etichette e documentazione utile a

stabilirne la tracciabilità. Il controllo agli ambienti evidenziava inoltre carenti condizioni igienico

sanitarie. Per la mancata tracciabilità degli alimenti, sottoposti a sequestro amministrativo per un

valore complessivo di Euro 500/00 circa, all’esercente F.A. veniva comminata una sanzione

amministrativa di Euro 1.500/00 oltre a Euro 1000,00 per le carenze igieniche riscontrate.