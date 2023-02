Turchia, team sanitario veneto pronto alla chiamata

Il team sanitario della Regione del Veneto specializzato in emergenze su macerie ha completato ieri mattina, presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Mestre, sede della centrale operativa del Suem118 dell’Ulss 3 Serenissima, le procedure per una potenziale partenza per le aree colpite dal terremoto in Turchia.

MESTRE – Sono state verificate e imballate tutte le attrezzature tecniche e medicali, in attesa del “task”, l’assegnamento della missione, che potrebbe arrivare da parte della Protezione Civile nazionale, che sta coordinando gli interventi.

Il team è composto da medici ed infermieri che, come in altre occasioni, si muovono in coordinamento con i Vigili del Fuoco, nell’ambito del programma “Urban Search and Rescue” (USAR), che si attiva là dove eventi catastrofici o gravi calamità naturali portano alla necessità di recuperare feriti e vittime in ambiente urbano colpito da terremoti, crolli o altre situazioni emergenziali dove l’attività sanitaria deve svolgersi in aree ad alto rischio.

L’obiettivo di questi professionisti è prestare il primo soccorso alle persone salvate dalle macerie, stabilizzarne le condizioni cliniche, e metterle nelle condizioni di essere trasportate al più vicino ospedale.