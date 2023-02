Non è sempre tutto blanco o nero

Presentazione di Amadeus, sale sul palco Blanco, si posiziona davanti al microfono e inizia a cantare. Già dopo pochi secondi possiamo vedere l’artista che accenna a un certo fastidio all’orecchio.

Inizialmente prova a fare cenni velati per segnalare il malfunzionamento dell’auricolare, via via sempre più evidenti proprio a dare conferma del disagio in corso. La musica prosegue e il cantante dice ad alta voce ‘’Senza voce’’ mentre guarda in alto, cercando aiuto da parte dei tecnici.

Non riesce a cantare, non finisce le frasi, si gira sferra un paio di calci ai fiori posizionati sul palco, si ferma, si indica l’orecchio, si avvicina al chitarrista, gli sussurra qualcosa e poi fa spallucce ripetendo ancora ’’Senza voce’’.

Nessuno lo aiuta.

Riprova a cantare e ‘’Non ho la voce’’ dice più forte al microfono.

Nessuna risposta.

Sconfitto, rimette il gelato in tasca. La musica però continua, i musicisti non accennano a fermarsi e nessuno, veramente nessuno da un cenno di supporto al cantante.

Blanco torna dietro: tira un calcio, poi un altro, sprezzante, con movimenti veloci distrugge tutto l’allestimento di fiori, li calpesta, li straccia, quasi ci grida contro, scivola, si rialza, afferra i fiori e li lancia.

È palpabile la frustrazione ma dai primi cenni di questo sfogo quasi feroce la musica non si è fermata e non accenna a farlo.

Prosegue tutto come se non stesse accadendo nulla di surreale, come se non ci fosse nulla da fare, il pubblico immobile non festeggia, non applaude, solo guarda.

Il cantante fra gli sguardi di stupore continua la sua battaglia contro le rose, fino a essere sicuro di aver distrutto tutto il possibile.

A modo suo disturba la performance afferrando i chitarristi e scuotendoli. Si vede quanto sia provato, quanto sia risentito.

Il chitarrista visibilmente a disagio accenna a un sorriso forzato, prova a mantenere una posizione stabile e continua a suonare. Ancora uno, due, tre calci e ormai sul palco non rimane più nulla.

Il silenzio di Blanco è assordante. Perché nessuno fa niente?

La musica finalmente finisce e Amadeus sale sul palco, fingendo di non capire cosa stia succedendo: ‘’Spiegami, perché sei arrabbiato?’’ chiede il conduttore in tono quasi paterno.

Prova a mediare tra l’artista e il pubblico perché quest’ultimo è infuriato e fischia.

Fischiano all’artista per il gesto inconsulto e inadatto, completamente fuori luogo. Sembra impossibile spezzare una lancia a favore del musicista.

In diretta nazionale ed internazionale non è riuscito a mantenere la calma, a portare rispetto per il palco su cui si trova e ha letteralmente spaccato tutto quello che poteva.

Le sue prime parole sono di scuse, di giustificazione. Annaspa, si vergogna, si è reso conto di cos’ha fatto, prova a dare spiegazioni e forse in maniera troppo audace spiega come la musica sia musica e che quindi ‘’l’importante è divertirsi‘’.

Il pubblico fischia e fischia nuovamente. ‘’Mi son divertito comunque’’ continua l’artista provando a giustificarsi ancora, mentre dal pubblico si alza un ‘’Vai a c….re!’’

Di fronte a questa situazione una lancia voglio sprezzarla nonostante io non sia d’accordo con il suo gesto e non credo nemmeno sia giustificabile.

Voglio spezzarla perché è inutile nascondersi dietro la giovane età del ragazzo. Sappiamo che avremmo potuto vedere comunque, anzi l’abbiamo già visto in edizioni precedenti, un comportamento simile, indipendentemente dalla data di nascita.

Quello che mi chiedo è come sia stato possibile su un palco di un certo livello, come quello di Sanremo, non riuscire a evitare una cosa del genere.

È vero che le tempistiche sono molto strette, ma il musicista ha segnalato immediatamente il problema all’auricolare, più e più volte.

Perché non hanno permesso a un ospite ex vincitore di dare spettacolo al massimo delle sue potenzialità?

Era tutto perfettamente evitabile.

Purtroppo, l’artista si è lasciato sopraffare dalle sue emozioni e non ha pensato al messaggio che stava lasciando.

Certamente una brutta figura per Blanco ma altrettanto una brutta figura per Sanremo che, nonostante faccia incassi record, non era sufficientemente attrezzato per ovviare ad un piccolo problema come un auricolare malfunzionante.

In questi casi davvero, non credo sia tutto nero o blanco.