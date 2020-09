Treviso. Premio Goffredo Parise per il Reportage 2020

Il coraggio e la passione cifra dell’edizione delPremio Goffredo Parise per il Reportage 2020

Sabato 26 settembre 2020 ore 17.00

cerimonia di premiazione al Teatro Mario Del Monaco a Treviso

Sabato 26 settembre 2020 alle 17.00 al Teatro Mario Del Monaco di Treviso si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Goffredo Parise per il Reportage 2020. Il riconoscimento è stato assegnato ad Alessio Lasta, giornalista della trasmissione televisiva Piazzapulita su La7 che sarà presente alla consegna.

L’ingresso è gratuito a partire dalle 16.15 per consentire l’attuazione delle procedure anti Covid-19.

La serata si snoderà lungo un percorso tra idee ed emozioni a partire dalla lettura di alcune riflessioni di Goffredo Parise pubblicate a metà degli anni ’70 sul Corriere della Sera, per poi soffermarsi sulla consegna dei premi per terminare con il conferimento, per il terzo anno consecutivo, della Medaglia del Presidente della Repubblica al Presidente del Premio e Sindaco di Salgareda Andrea Favaretto.