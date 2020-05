Treviso, droga in un cestino, segnalato alla questura un phone center

Tornata a pieno regime l’attività della Polizia Locale in tema di controlli sulla sicurezza urbana

Treviso, 28 maggio 2020

La ripresa delle normali attività economiche con la libertà di spostamenti in ambito regionale ha comportato un immediato aumento dei controlli sulla sicurezza urbana in tutta la Città da parte della Polizia Locale. Ieri, nel tardo pomeriggio, un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti ha riguardato via Zenson, oggetto negli ultimi tempi di segnalazioni per vari comportamenti irregolari fra i quali episodi di parcheggio “selvaggio” e assembramenti di persone. Durante il controllo da parte di due pattuglie con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati sequestrati quasi due etti di marijuana. «L’operazione è scattata verso le 18», spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «È stata setacciata tutta la via con l’identificazione delle persone che erano presenti.

I controlli si sono estesi anche ad un phone center sempre di Via Zenson dove all’interno sono stati ritrovati quasi due etti di stupefacente, nascosti all’interno di un cestino di immondizie». Per questo motivo il titolare del phone center sarà segnalato alla Questura. In tema di controlli sulla sicurezza urbana l’attività del comando è tornata a pieno regime: «Con l’aumento del traffico veicolare e pedonale sono ripresi tutti i servizi di controllo su via Roma e ai giardini di Sant’Andrea», aggiunge Gallo. «Negli ultimi due giorni sono state elevate 5 sanzioni per mancato uso della mascherina e per detenzione di alcol in aree vietate. C’è da dire che la situazione è assolutamente sotto controllo, anzi abbiamo registrato una netta diminuzione di persone che bivaccano tra via Fiumicelli, via Roma e i Giardini». I controlli, assicura il comandante, continueranno quotidianamente in tutte le zone della città soprattutto su quelle segnalate dai cittadini.

Commenta la news

commenti