Treviso conquista il Trofeo Internazionale di Majano

La selezione giovanile di Marca ha vinto la 29^ edizione della prestigiosa rassegna su pista, precedendo 16 formazioni provenienti da tutto il Nordest e non solo

Successo di Marca nel 29° Trofeo Internazionale Città di Majano. La selezione trevigiana si è imposta nella classica rassegna giovanile friulana su pista, precedendo altre 16 rappresentative a livello cadetti (14 e 15 anni) e ragazzi (12 e 13 anni). Un trionfo che conferma la tradizione la forza dei vivai nostrani. “Avevamo un gruppo compatto e i ragazzi sono stati bravissimi a caricarsi l’un altro – spiega il Fiduciario tecnico provinciale Sandro Delton -. Ringrazio gli allenatori di società che hanno preparato benissimo gli atleti e in particolare chi era in campo a Majano e ci ha dato una mano per raggiungere questa bella vittoria”. Treviso ha totalizzato complessivamente 358.50 punti, precedendo Padova (343) e la selezione regionale delle Marche (334). Più indietro, altre 14 rappresentative, provenienti da tutto il Nordest e non solo. Il bottino individuale trevigiano comprende 15 medaglie. Da sottolineare, in particolare, le vittorie della cadetta Lorenza De Noni nei 1000 metri (3’07”03), della ragazza Isabella Cortesia nell’alto (1.52) e della 4×100 ragazzi formata da Paul Cornaglia, Davide Altinier, Alessandro Giacomini e Lancina Rigo. Nel forziere trevigiano anche otto argenti e quattro bronzi.

I risultati trevigiani. CADETTI. 80 (+2.3):6.Matteo Giusto (Atl. Villorba) 9”73. 2000: 2. Ghassan Sabar (Silca Ultralite) 6’10”42. 100 hs (-0.6): 13. Giacomo Ruffoni (Atl-Etica San Vendemiano) 16”97. Alto: 2. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.78. Lungo: 2. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 6.40 (+1.5). Peso: 3. Mattia Zavatarelli (Trevisatletica) 11.16. Disco: 4. Alex Mazzero (VFGroup Atl. Santa Lucia) 26.06. Giavellotto: 2. Marco Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 39.35. 4×100: Treviso (Matteo Franceschin/Atl-Etica San Vendemiano, David Brazzo/Atl. San Biagio, Giusto, Rottin) squalificata.

CADETTE. 80 (-0.9): 2.Harriet Amponsah Agyekum (Atl. Silca Conegliano) 10”31. 1000: 1.Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 3’07”03. 80 hs: Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) non classificata. Alto: 2.Lucia Mazzer (Atl. Silca Conegliano) 1.57. Lungo: 10.Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 4.59 (+0.8). Peso: 2.Anita Nalesso (Trevisatletica) 10.79. Disco: 12.Serena De Noni (Atl-Etica San Vendemiano) 17.78. Giavellotto: 5.Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 28.89. 4×100: 4. Treviso (Eleonora Fornasier/Atl. Villorba, Sofia Furlan/Atl. Valdobbiadene, Veronica Zanardo/VFGroup Atl. Santa Lucia, Agyekum) 50”94.

RAGAZZI. 60: 7. Lancina Rigo (Silca Ultralite) 8”24. 600: 6. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 1’40”72. Lungo: 2. Paul Cornaglia (Atl. Villorba) 4.88. Peso: 3. Gabriele Barbari (VFGroup Atl. Santa Lucia) 11.60. 4×100: 1. Treviso (Cornaglia, Davide Altinier/Atl-Etica San Vendemiano, Alessandro Giacomini/Nuova Atl. Tre Comuni, Rigo) 51”22.

RAGAZZE. 60: 7. Micol Lazzarini (G.A. Vedelago) 8”78. 600: 3. Rebecca Gava (Silca Ultralite) 1’46”34. Alto: 1. Isabella Cortesia (Atl. Valdobbiadene) 1.52. Vortex: 4. Martina Battistella (Vittorio Atletica) 39.76. 4×100: 3. Treviso (Eva Criscuolo/Atl. Villorba, Sofia Zambon/Atl. Villorba, Martina Filippetto/Atl. Pederobba, Lazzarini) 55”35.