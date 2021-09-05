Silea. Carabinieri denunciano due donne per furto in negozi Outlet di Noventa di Piave

NELLA SERATA DI IERI IN SILEA (TV), AL TERMINE DI ACCERTAMENTI, I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DEFERITO IN STATO LIBERTA’ G.C., CLASSE1996 E G. D., CLASSE 2001, DA ISTRANA (TV) CON PREGIUDIZI DI POLIZIA. NELLO SPECIFICO, UNA PATTUGLIA DELL’ARMA INTERVENIVA PRESSO L’AREA PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE “EMISFERO” DI SILEA (TV) IN VIA EROI DI PODRUTE NR. 3/5, SU SEGNALAZIONE DELLA DIPENDENTE DI UN NEGOZIO SITO ALL’INTERNO DEL PREDETTO CENTRO COMMERCIALE, CHE AVEVA RICONOSCIUTO LE DUE GIOVANI QUALI AUTRICI DI UN FURTO PERPETRATO IL 2 SETTEMBRE SCORSO AI DANNI DEL MEDESIMO ESERCIZIO. SUL POSTO GLI OPERANTI INTERCETTAVANO LE GIOVANI MENTRE ERANO INTENTE A SALIRE A BORDO DI AUTOVETTURA E SOTTOPOSTE A CONTROLLO VENIVANO TROVATE IN POSSESSO DI DIVERSI CAPI DI ABBIGLIAMENTO CON L’ANTITACCHEGGIO ANCORA APPLICATO, RISULTATI TRAFUGATI, NEL CORSO DELLO STESSO POMERIGGIO, PRESSO ALCUNI NEGOZI DEL CENTRO COMMERCIALE “OUTLET” DI NOVENTA DI PIAVE (VE), VIA MARCO POLO NR. 1. I RESPONSABILI DEI PUNTI VENDITA, CONTATTATI DAGLI OPERANTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MERCE, CONFERMAVANO GLI AMMANCHI. DANNO STIMATO IN CIRCA EURO 1000.