Treviso. Atletica, Nalesso ancora oltre i 13 metri nel peso

Ai campionati provinciali cadetti, disputati nel weekend a San Biagio di Callalta e Montebelluna, conferma per la campionessa italiana di categoria che centra la seconda misura italiana dell’anno. L’ultimo impegno dell’annata, l’ultima passerella dopo i trionfali campionati italiani di Parma. Nel weekend, con i campionati provinciali cadetti andati in scena ieri a San Biagio di Callalta e oggi a Montebelluna, è calato il sipario sulla stagione trevigiana della pista. Trentadue i titoli provinciali in palio per la categoria under 16, ma il doppio appuntamento è stato anche l’occasione per applaudire alcuni protagonisti della rassegna tricolore andata disputata all’inizio del mese a Parma. Anita Nalesso (Trevisatletica) si è confermata ad alto livello, lanciando il peso a 13.04. Nella graduatoria italiana dell’anno la misura è inferiore solo al 13.16 che a Parma ha regalato all’allieva di Luciano Boidi la prima maglia tricolore della carriera. Conferme pure per altre due medagliate tricolori di Trevisatletica, Rebecca Agbortabi (10”1 negli 80, un decimo meglio di Harriet Amponsa Agyekum, e 41”2 nei 300) e Beatrice Buso (12”3 negli 80 ostacoli e 45”9 nei 300 ostacoli). Sorprendente il 12.72 di Gabriele Simon (Atl. Montebelluna), alla prima gara della carriera nel salto triplo: la misura vale un posto non lontano dalla “top ten” italiana stagionale di categoria. Oltre 300 gli atleti in pista nell’insieme delle due giornate di gara. RISULTATI. CAMPIONATO PROVINCIALE. 1^ GIORNATA. San Biagio di Callalta (23/10). CADETTI. 80: 1. David Brazzo (Atl. San Biagio) 9”7. 1000: 1. Giovanni Pavanello (Atl. San Biagio) 2’44”1. 300 hs: 1. Alex Mazzero (VFGroup Atl. Santa Lucia) 43”1. Alto: 1. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.76. Triplo: 1. Gabriele Simon (Atl. Montebelluna) 12.72, 2. Andrea Calciati (Atl-Etica San Vendemiano) 12.21. Peso: 1. Salvatore Mei (Trevisatletica) 11.87. Giavellotto: 1. Marco Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 40.94. Marcia (5000 m): 1. Francesco Piovesan (Atl. Ponzano) 27’39”5. CADETTE. 80: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 10”1, 2. Harriet Amponsa Agyekum (Silca Conegliano) 10”2. 1000: 1. Giulia Giambalvo (Vittorio Atletica) 3’19”3. 300 hs: 1. Beatrice Buso (Trevisatletica) 45”9. Asta: 1. Beatrice Saccon (Atl-Etica San Vendemiano) 2.30. Lungo: 1. Lucia Mazzer (Atl. Silca Conegliano) 4.76. Disco: 1. Elena Zanette (Vittorio Atletica) 14.08. Marcia (3000 m): 1. Beatrice Tonon (Atl-Etica San Vendemiano) 20’52”4. 2^ GIORNATA. Montebelluna (24/10). CADETTI. 300: 1. Federico Azzolina (Trevisatletica) 38”0. 2000: 1. Federico Zalloni (Atl. Ponzano) 6’17”1. 1200 siepi: 1. Elia Giusto (Nuova Atl. Roncade) 3’39”4. 100 ostacoli: 1. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 15”5. Asta: 1. Daniele Rui (Atl-Etica San Vendemiano) 2.90. Lungo: 1. Gabriele Simon (Atl. Montebelluna) 6.15. Martello: 1. Tommaso Cesca (Vittorio Atletica) 28.82. Disco: 1. Salvatore Mei (Trevisatletica) 31.75. CADETTE. 300: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 41”2, 2. Marisol Giusto (Atl. Mogliano) 43”4. 2000: 1. Giulia Giambalvo (Vittorio Atletica) 7’17”7. 1200 siepi: 1. Carolina Di Napoli (Atl. Mogliano) 4’32”6. 80 ostacoli: 1. Beatrice Buso (Trevisatletica) 12”3, 2. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 12”5. Alto: 1. Lucia Mazzer (Atl. Silca Conegliano) 1.53, 2. Ludovica De Luca (VFGroup Atl. Santa Lucia) 1.51. Triplo: 1. Sofia Simeoni (Atl. Montebelluna) 10.60. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13.04. Giavellotto: 1. Elisa Zandonella (Atl. Silca Conegliano) 33.10. Martello: 1. Valeria Franco (Vittorio Atletica) 29.44.