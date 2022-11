Treviso, 950mila euro alle scuole paritarie

L’Amministrazione comunale ha rinnovato i contributi alle diciotto scuole paritarie dell’infanzia di Treviso con la volontà di promuovere e sostenere anche per il 2023 i servizi offerti dalle scuole paritarie del territorio (coordinate da don Bernardo Marconato, parroco di Sant’Agnese) e integrare quanto offerto dagli asili statali per la fascia di età dai 3 ai 6 anni con progetti educativi di qualità.

Nel 2021 erano stati stanziati 900mila euro (che comprendevano anche un fondo Covid-19), oltre agli 800mila euro per il 2019 e altri 800mila per il 2020, che avevano incrementato di 100mila euro gli accordi degli anni precedenti.

«Di fatto i contributi sono stati aumentati del 35% rispetto agli accordi stipulati prima del 2019», sottolinea il sindaco Mario Conte. «Le scuole paritarie rappresentano un’opportunità di formazione e crescita fondamentale per le famiglie trevigiane e i bambini», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Ringrazio il consigliere comunale Antonio Dotto che ha contribuito con il dialogo e il confronto a questo nuovo accordo. Da parte della nostra Amministrazione c’è il massimo impegno per garantire ai più piccoli una didattica di qualità, sia nell’offerta che nelle strutture. Crediamo fortemente nella gestione delle scuole paritarie, che rappresentano un’opportunità per tante famiglie. Vogliamo continuare a sostenere gli istituti cittadini affinché riescano, con la consueta qualità della didattica e la funzionalità delle strutture, permettere ai bambini di crescere in ambienti sicuri».

«È una scelta Amministrativa di sicuro impatto», le parole dell’assessore all’Istruzione Silvia Nizzetto. «Vogliamo continuare ad essere al fianco delle famiglie e sostenere il merito e il valore delle nostre scuole paritarie. Grazie alle Paritarie e alle Parrocchie, infatti, riusciamo a rispondere ad un bisogno da parte delle famiglie che nelle paritarie trovano un servizio fondamentale».

«Parliamo di una misura di sostegno concreta per le famiglie», aggiunge l’assessore al Bilancio Christian Schiavon. «L’iniziativa andrà a toccare centinaia di famiglie, con una forma di aiuto concreto, peraltro implementata rispetto agli anni precedenti, che risponde alle esigenze delle scuole paritarie».

Le scuole interessate dalla convenzione sono Carmen Frova (Parrocchia S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere), Divina Provvidenza, S. Pio X, “Bimbinsieme” (Soc. Coop. Insieme si può Onlus), Bricito, Zanotti (OMC Collegio Vescovile Pio X), Benedetto XV, Provera, Fra’ Claudio, Maria Bambina, Visitazione della Beata Vergine Maria, Cristo Re, Rubinato, Maria Bertilla, Casa Mia (Cooperativa Provinciale Servizi S.c.s), Maria Immacolata, S. Liberale, Graziano Appiani (I.P.A.B. Appiani-Turazza).