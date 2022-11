Assorbenti gratis all’Università di Padova, primo ateneo in Italia

Assorbenti gratuiti per la comunità studentesca dell’Università di Padova. È il primo ateneo in Italia. Dopo il successo della sperimentazione già avviata nel 2021 nei dipartimenti di Scienze statistiche e Matematica, UniPd ha deciso di estendere l’iniziativa posizionando – entro la fine dell’anno accademico in corso – distributori di assorbenti igienici in ognuna delle 32 sedi dipartimentali.

Per ritirare gli assorbenti basterà chiedere un gettone nelle portinerie delle sedi di dipartimento.

«Siamo da sempre molto attenti alle esigenze di studentesse e studenti, impegnandoci nel rendere i luoghi del nostro ateneo inclusivi e accoglienti – spiega Antonio Paoli, prorettore al Benessere dell’Università di Padova –. Per questo motivo abbiamo avviato quasi due anni fa una sperimentazione che riguarda urgenze relative a un bene di primaria necessità: ora andremo a rendere strutturale e capillare la presenza dei distributori».

Ad aprile 2021, infatti, il Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Padova aveva installato nella propria sede un distributore automatico di assorbenti igienici e predisposto due fasciatoi. Un’iniziativa promossa dalla direttrice, Giovanna Boccuzzo, per rendere il Dipartimento un luogo sempre più accogliente, inclusivo e attento alle esigenze di chi vi studia e vi lavora.