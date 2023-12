Tre milioni di euro per i Giardini della Biennale

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha approvato il progetto relativo alla realizzazione di percorsi esterni ai Giardini della Biennale di Venezia affacciati sul Bacino di San Marco.

VENEZIA – I Giardini di Castello si estendono fra viale e via Garibaldi e i rii dei Giardini e di San Pietro che li separano, rispettivamente, dalle isole di Sant’Elena e San Pietro.

“L’intervento – ha commentato l’assessore Zaccariotto – ha l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione funzionale e ambientale dell’area, in accordo con le attività e le esigenze del territorio e della città di Venezia. Sono previsti il restauro e il consolidamento del ponte e di una porzione di riva su Rio dei Giardini, l’installazione di un pontile sul lato Sant’Elena, la pavimentazione della porzione finale del viale Trento. Verranno anche realizzati interventi sul verde che comprendono la messa in sicurezza delle alberature presenti su Viale Trento e il rifacimento delle aiuole sui due assi principali di Viale Trento e viale Trieste”.

L’obiettivo del progetto è di favorire l’accessibilità e la fruizione da parte dei visitatori lungo le aree scoperte migliorando, con interventi puntuali e sperimentali, le caratteristiche della pavimentazione, ora in ghiaino, in particolare per i tratti in maggior pendenza che attualmente non garantiscono un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Viene inoltre garantito ai mezzi necessari per la gestione e manutenzione del verde e degli edifici la possibilità di transito in condizioni di sicurezza lungo il viale e in corrispondenza dell’area di carico/scarico in progetto per Riva Sant’Elena.

Sarà anche migliorata la stabilità strutturale e, di conseguenza, il carico massimo del Ponte dei Giardini della Biennale, aumentandone la portata per garantirne la fruizione in situazioni di massima attività, sia per il passaggio di mezzi gommati che in presenza di folla compatta.

Sarà anche migliorato l’accesso acqueo anche con inserimento di strutture galleggianti in corrispondenza di Riva Sant’Elena. Saranno infine messe in sicurezza le alberature presenti, a fronte della diffusione del Cancro colorato del platano, che ha colpito anche molte piante dell’area, e riqualificare le aiuole. Soggetto attuatore è la Fondazione La Biennale di Venezia. Gli interventi prevedono un investimento di 2 milioni e 800 mila euro.