Tragedia a Pederobba: ritrovato cadavere del 70enne scomparso nel Canale Brentella

Sono in corso le operazioni di recupero del corpo del 70enne scomparso il 13 dicembre scorso, ritrovato oggi nel canale Brentella a Pederobba

PEDEROBBA – Durante le ricerche condotte con il contributo di diversi Enti nell’ambito del piano provinciale attivato dalla Prefettura di Treviso, si è giunti a una tragica scoperta. È stato da poco rinvenuto il cadavere del 70enne scomparso il 13 dicembre scorso, nel canale Brentella, situato circa 600 metri a valle del ponte nel comune di Pederobba (TV), dove precedentemente era stata individuata la sua bicicletta.

Le operazioni di recupero della salma sono attualmente in corso, mentre si presume che la causa della morte sia da attribuire all’annegamento, escludendo al momento eventuali responsabilità di terzi. La notizia ha gettato una scia di dolore e tristezza nella comunità locale, che aveva seguito con preoccupazione le fasi delle ricerche sperando in un esito diverso.

Le autorità competenti stanno svolgendo gli accertamenti necessari per comprendere le circostanze che hanno portato a questa drammatica conclusione e per garantire una corretta ricostruzione degli eventi. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del defunto in questo momento di grande dolore, manifestando solidarietà e supporto.

In foto: il ponte a Pederobba dove era stata trovata la bici dell’anziano