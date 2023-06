Trasporto anziani: Anteas Avas di Scorzè cerca volontari

Tanti chilometri da macinare per il trasporto degli anziani, pochi, in proporzione, i volontari su cui fare affidamento. L’Anteas Avas di Scorzè, attraverso il suo presidente Franco Bellato, chiede aiuto, perché gli undici autisti oggi disponibili (tenendo presente pure i loro problemi personali), non sono sufficienti a soddisfare tutte le chiamate di accompagnamento delle persone.

SCORZÈ – Ne servirebbe qualcuno in più, anche per affrontare le emergenze. Il servizio permette a chi è in difficoltà di essere portato alle strutture sanitarie, ospedaliere e centri riabilitativi.

Si tratta di una proposta apprezzata dalle famiglie, anche per la particolare attenzione e rispetto verso la persona, tanto che non solo ne beneficiano gli scorzetani ma le chiamate arrivano pure dai vicini comuni di Martellago e Venezia, oltre a Spinea e Mira, per fare qualche esempio.

Il lavoro si concentra soprattutto dal lunedì al sabato ma capita di dover intervenire pure la domenica.

Anteas Avas di Scorzè dispone di quattro mezzi, adatti al trasporto di carrozzine, completi di pedana e sollevatore per disabili.

Prima della pandemia da Covid-19, i numeri di Anteas Avas di Scorzè erano molto importanti; poi nel biennio 2020-2021 si è assistito a un forte calo, dovuto alle chiusure e ai decreti per contrastare il diffondersi del virus. Con il 2022 i dati sono tornati in crescita e il 2023 sta confermando questa tendenza.

Per capire l’importanza del servizio di trasporto, basta dare un’occhiata ai numeri; nel 2018, i chilometri percorsi sono stati 142.642 (per 4.693 viaggi effettuati), cresciuti l’anno seguente sino a 155.077 (4.746 i viaggi fatti). Il 2020 è stato molto difficile, mentre già il 2021 ha registrato una ripresa dei chilometri percorsi (120.118 per 2.640 viaggi fatti).

Nel 2022, invece, i numeri sono tornati a salire, con 121.650 chilometri fatti e 3.261 viaggi effettuati. Nel contempo, sono cresciute pure le spese per il carburante, arrivate lo scorso anno a oltre 19 mila euro. Non sono venuti meno l’entusiasmo e la voglia di aiutare gli altri.

«Gli autisti sono tutti dei pensionati – spiega il presidente Bellato – e nel frattempo qualcuno ha deciso di lasciare per problemi d’età, di salute e degli acciacchi che si presentano. Senza dimenticare i problemi personali di ciascuno. Sono, però, aumentate le richieste di trasporto anziani, anche solo per accompagnarli dal medico di base perché si è spostato di pochi chilometri. Dunque ci servono volontari, altrimenti dobbiamo dire no a certe persone e non vorremmo farlo».

Per chi volesse aderire, può chiamare il numero 041-2905873.