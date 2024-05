Dal 9 al 13 maggio, il Touring Club Italiano torna al Salone del Libro di Torino con la rivista-libro “Mappe” e con le ultime uscite delle Guide Verdi D’Italia, D’Europa e del Mondo

TORINO- Il Salone del Libro di Torino accoglierà con piacere il Touring Club Italiano, in occasione del suo 130º anniversario. Quest’anno, l’attenzione sarà concentrata su “Mappe”, un’opera unica che fonde la struttura di una rivista con l’eleganza di un libro. Pubblicato ogni tre mesi, “Mappe” esplora territori immaginari attorno a temi diversi, mescolando generi e linguaggi.

Il primo numero si concentra sui “Confini”, esplorando non solo quelli geografici e fisici, ma anche quelli invisibili e immaginari, attraverso quattro sezioni distinte: Tracciare, Immaginare, Superare e Ripensare. Contributi di autori rinomati arricchiscono questa pubblicazione, offrendo prospettive stimolanti sui confini e sul concetto di superarli.

Contributi di autori come Pietro Del Soldà, Pietro Zanini, Paolo Paci, Michele Masneri, Andrea Marcolongo, Bruno Zanzottera, Carlos Spottorno, Guillermo Abril e Andrzej Meller arricchiscono le pagine di questa rivista-libro, offrendo al lettore una prospettiva variegata e stimolante sui confini e sul concetto di superarli, come esprime chiaramente l’introduzione: “i confini esistono soprattutto per essere aperti, per essere sfidati, per accogliere e lasciare entrare, la luce, il vento, gli altri”.

Il viaggio, inteso come esperienza di scoperta e conoscenza, è al centro dell’offerta del Touring Club Italiano, riflesso anche nelle sue celebri Guide Verdi. Queste guide, aggiornate e ricche di contenuti culturali, offrono ai viaggiatori un’esperienza autentica e fuori dagli schemi convenzionali, introducendo tradizioni e luoghi insoliti lontani dai percorsi turistici tradizionali. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime Guide Verdi, che spaziano dall’Islanda alla Grecia, dal Portogallo all’Abruzzo. Ogni guida è un invito a esplorare territori ricchi di fascino e bellezza, offrendo consigli pratici e itinerari fuori dagli schemi.

Al Salone del Libro, però, non solo guide e volumi, ma anche la rivista “Touring – Il Viaggio, L’esperienza, la cura” – dove ogni mese si trovano approfondimenti su città e Paesi, saggi dei più importanti autori nazionali e tante proposte di appuntamenti per tutta la famiglia – e una quota di iscrizione speciale dedicata a tutti i visitatori del Salone a 39€.