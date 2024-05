“Sguardo d’insieme”: tre giornate di screening per malattie oculari e cardiologiche

Una conferenza stampa a Mestre presenterà “Sguardo d’insieme”, tre giorni dedicati agli screening gratuiti per malattie oculari e cardiologiche. L’evento, promosso dai Rotary Club e sostenuto dal Comune di Venezia, punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

MESTRE (VE). Domani, venerdì 3 maggio, alle ore 13:00, presso il Municipio di Mestre, in via Palazzo 1, si terrà una conferenza stampa per presentare la prima tappa di “Sguardo d’insieme”, una tre giorni dedicata agli screening sulle malattie oculari e cardiologiche. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Venezia e il supporto di Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, Rotary Club Treviso Terraglio e Rotaract Mestre Insieme. Collaborano alla manifestazione anche la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, l’associazione Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e sanitarie, tra cui l’assessore comunale alla Coesione sociale; gli assessori alle Politiche sociali dei Comuni di Noale e Mogliano Veneto; il governatore del Distretto Rotary 2060, Anna Favero; il direttore sanitario di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Diego Ponzin; la vicepresidente dell’associazione Amici del Cuore Terraferma Veneziana, Maria Elena Maffei; e il presidente dell’associazione Cuore Amico Mirano, Nicolò Cammarata.

Questa iniziativa mira a promuovere la prevenzione delle malattie oculari e cardiologiche attraverso tre giorni di screening gratuiti aperti alla popolazione. Gli organizzatori intendono sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controlli periodici e tempestivi per individuare precocemente potenziali problemi di salute.

Durante la conferenza stampa, i partecipanti illustreranno le attività previste durante la tre giorni, che comprenderanno esami oculistici e cardiologici gratuiti. Sarà anche l’occasione per spiegare le ragioni alla base dell’iniziativa e il ruolo fondamentale della prevenzione nella riduzione dei rischi di malattie gravi.

L’evento si prospetta come un’importante opportunità per la comunità di accedere a servizi sanitari essenziali e di ricevere informazioni utili per prendersi cura della propria salute. Si tratta di un appuntamento da non perdere per chiunque desideri mantenere il proprio benessere e prevenire malattie oculari e cardiologiche.

Per ulteriori dettagli sulla conferenza stampa e le giornate di screening, è possibile contattare il Comune di Venezia o le associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento.