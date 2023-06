Torna la 3 giorni di sport al femminile

Ragazze nel Pallone si prepara a tagliare i nastri di partenza della quindicesima edizione del Festival di Sport femminile più grande d’Italia.

PADOVA – Anche quest’anno il Parco Filippo Raciti di Padova aprirà le porte a Ragazze nel Pallone, il Festival di Sport femminile più grande d’Italia. Da venerdì 7 luglio a domenica 9, avrà luogo una tre giorni ricca di tornei e novità in cui atlete provenienti da tutta Europa si sfideranno nei rispettivi sport all’insegna del divertimento e dell’inclusività.

Anche grazie alle donazioni ricevute dalla campagna di Crowfunding, Ragazze nel Pallone si prepara a una quindicesima edizione davvero entusiasmante. Oltre ai sempreverdi tornei di calcio a 6, futsal, touch rugby e basket, sarà possibile partecipare anche a beach sports (handball, tennis, volley), padel e ultimate frisbee.

Tra le novità di quest’anno ci saranno le esibizioni di tai chi, arrampicata, crossfit e il nuovissimo pickleball (una sorta di tennis su un campo da badminton, che già spopola negli Stati Uniti). E ancora, un focus speciale sugli sport da combattimento, con dimostrazioni e stage: boxe, taekwondo e kickboxing. Tutto impreziosito dalla presenza di campionesse di livello nazionale e internazionale che si stanno aggiungendo giorno dopo giorno al programma del Festival.

Tra le ospiti ci sarà anche la Nazionale sorde di calcio a 5, che sta preparando le prossime Winter Deaflympics di febbraio in Turchia e che magari cercherà sui campi di Padova qualche rinforzo utile.

Prosegue in questa edizione anche il percorso di crescita per le sportive del futuro: in collaborazione con Individual Soccer School si terrà una masterclass di allenamento di calcio su erba per bambine e ragazze da 9 a 15 anni.

Il Festival dello sport femminile più grande d’Italia, come d’abitudine, non sarà solo sport sul campo: presentazioni di libri, dibattiti e momenti di confronto si susseguiranno nei tre giorni. Inoltre, per la prima volta, sarà attiva una sinergia con professioniste e professionisti dell’Ordine Psicologhe e Psicologi del Veneto, pronti a illustrare alle partecipanti l’importanza della psicologia dello sport.

Ragazze nel Pallone è nato per valorizzare le competenze e le capacità delle donne, per fare crescere la visibilità dello sport femminile e per dare spazio ai nuovi talenti.

Photo Credits: Federica Scaroni