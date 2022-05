Torna il “Miglio di Mestre”

Venerdì 27 maggio, con partenza alle ore 20, riprende a disputarsi in via Piave a Mestre la gara podistica sulla classica distanza anglosassone, ovvero 1.609 metri.

Tradizioni che continuano e manifestazioni che si rievocano. Succede a Mestre dove, a distanza di oltre 26 anni (l’ultima edizione risale al 1996), il Comune di Venezia, con la collaborazione tecnica di Venicemarathon e la partecipazione anche di altre realtà sportive del territorio, ripropone nella serata di venerdì 27 maggio il “Miglio di Mestre”, una manifestazione podistica di corsa su strada che si disputa sulla classica distanza anglosassone del ‘Miglio’, ovvero 1.609 metri.

La gara si svolgerà sotto l’egida della Fidal e sarà riservata esclusivamente a tesserati, È prevista anche la partecipazione delle categorie giovanili: i Cadetti/e (nati nel 2007 e 2008) che percorreranno 1.000 metri e i Ragazzi/e (2009-2010) che ne percorreranno 800.

A seguire, ci sarà anche la Family Miglio, aperta a famiglie, appassionati e a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione e l’atmosfera del grande evento.

Teatro della manifestazione sarà la centralissima via Piave, a due passi dalla stazione ferroviaria di Mestre, con start line e finish line allestite di fronte al Bistrot Grand Central. La gara si disputerà, quindi, lungo un rettilineo con andata, giro di boa e ritorno, da ripetere due volte.

Il ritrovo per i concorrenti è previsto a partire dalle ore 18 e la prima partenza sarà alle ore 20. Al termine di tutte le batterie, prenderà il via la Family Miglio.

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e la quota comprende la t-shirt ufficiale fornita dal negozio sportivo 1/6H, il pettorale di gara con chip e il ristoro finale. La partecipazione alla Family Miglio è invece gratuita.

Verranno premiati in denaro i primi 5 classificati (uomini e donne) delle categorie Assolute Fidal, mentre per le categorie Master e giovanili sono previsti premi in natura.

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS e del Gruppo Giudici Gare della Fidal.

Le iscrizioni nella gara competitiva sono a numero chiuso e i posti disponibili sono 300, mentre la Family Miglio è aperta a tutti e gratuita. Tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi sono disponibili sul sito www.venicemarathon.it.