Una festa e una villa palladiana, bella gente ex beneficiaria di una banca fallita che attende l’arrivo del Presidente,con l’attesa che genera flussi ma non di cassa.Il Nordest ritratto in una densa umanità’ rivolta ad un benessere che sembra unica ragione di vita, forse incurante di altro ,recalcitrante a pensare altrove, dove vita e danaro potrebbero anche ignorarsi.

Champagne e giri di ballo ma anche quella frustrazione collettiva, che veste con giacche blu in figura e abiti lunghi che si dimenano in attesa della notte del giudizio perché’ gli “schei” se ne sono andati e sembra non debbano più ritornare.

Verita’ e responsabilità’,potere e fiducia, accuse e ammissioni, sembra una storia già’ vista e sentita.E’ la perfetta riflessione a voce alta sul sistema e il crollo impavido delle banche popolari venete.

Intravisti per voi di Mauro Lama

The Italian Banker,regia di Alessandro Rossetto,con Fabio Sartor,Sandra Toffolatti,Mirko Artuso.