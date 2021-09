Questa mattina, domenica 26 settembre, nel chiostro dell’M9 si è svolta la cerimonia della terza edizione della “Premiazione del Lavoro, del Progresso economico e dell’Innovazione – Biennio 2018/2019”, nota anche come “Premio Fedeltà al Lavoro”, indetta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo, alla quale ha preso parte l’assessore comunale al Commercio e Attività produttive.

Dopo la raccolta di segnalazioni e candidature relative al biennio 2018/2019 segue infatti l’attribuzione di un riconoscimento istituzionale a lavoratori (in attività o in pensione) a imprese e imprenditori meritevoli, che si siano a vario titolo distinti nei diversi settori economici del territorio. L’iniziativa è stata anche l’occasione per la consegna dei riconoscimenti ai nuovi ammessi al “Registro imprese storiche” di Unioncamere e di “Premi speciali” attribuiti a realtà considerate punte di eccellenza nel panorama locale, che meritano di essere sostenute e valorizzate.