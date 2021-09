“M’illumino di spezie” al Mercato di Rialto: laboratori sensoriali, visite guidate, degustazioni

Una giornata dedicata al più importante e redditizio commercio di Venezia: quello delle spezie. Domenica 26 settembre, al Mercato di Rialto, nelle Logge della Pescheria, si è svolta “M’illumino di spezie”, una manifestazione che ha avuto l’obiettivo di illustrare dal punto di vista storico il ruolo del commercio delle spezie e la ricaduta che esso ha avuto nella civiltà e nella vita realtina.

L’iniziativa, proposta dal Comitato Cittadini Rialto Novo e adiacenze, in collaborazione con il Comune di Venezia – nell’ambito delle celebrazioni per il 1600 anni dalla fondazione di Venezia e il programma “Le Città in Festa” – ha esplorato l’uso delle spezie nella cucina, nella liquoristica, nella farmacopea, nella profumeria. La Serenissima infatti fu per secoli monopolista indiscussa in questo campo: importava dall’Oriente, dove aveva scali e colonie in tutti i porti principali, e riesportava nel resto dell’Europa.

Per tutta la giornata si sono svolte visite guidate nei luoghi delle spezie (Mercato di Rialto, Museo del Profumo a Palazzo Mocenigo, antiche farmacie), laboratori sensoriali, la mostra-mercato venditori di spezie e grossisti, maestri pasticceri e cioccolatieri, produttori di liquori, agresti e vini speziati, salse e mostarde, maestri profumieri. Le osterie e i bacari di Rialto hanno creato per l’occasione un menù con piatti speziati e ricette tratte dagli antichi ricettari veneziani.

Alle ore 16 si è svolta la tavola rotonda di studiosi ed esperti di spezie alla quale è intervenuto, tra gli altri, l’assessore comunale al Commercio e Attività produttive. Al termine l’attore Leonardo Benetazzo ha intrattenuto il pubblico con racconti della Venezia di Marco Polo e sulla Via delle Spezie con lo spettacolo “Incontriamo Marco Polo”.