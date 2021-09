Teatro Toniolo: martedì 5 ottobre prende il via la XXXVI Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre  

Martedì 5 ottobre alle ore 19.30 al Teatro Toniolo alza il sipario con il concerto inaugurale di È sempre una bella stagione – XXXVI Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2021/2022, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre, con la direzione artistica di Mario Brunello. Per il concerto inaugurale salirà sul palco l’Orchestra di Padova e del Veneto che, in oltre cinquantacinque anni di attività, si è affermata come una delle principali orchestre italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero. In programma due capolavori di Ludwig van Beethoven a suggello delle celebrazioni per i 250 anni della nascita: la Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21 ed il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op. 37. Alla direzione ed in qualità di solista due artisti emergenti di grande talento. In collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena, il direttore sarà Cesare Della Sciucca, segnalato al termine dell’ultimo Corso di Direzione d’Orchestra diretto da Daniele Gatti. Solista sarà la giovanissima pianista Maya Oganyan. Nata a Mosca nel 2005, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni. Vincitrice di numerosi concorsi, tra i quali nel 2019 il “Vienna Grand Prize Virtuoso Competition”, si esibisce per la prima volta al Teatro Toniolo, in uno dei suoi primissimi concerti con orchestra. informazioni sul concerto su www.culturavenezia.it I biglietti in vendita per il concerto da domenica 3 ottobre: platea interi € 25,00; ridotti € 20,00; galleria interi € 20,00, ridotti € 15,00 Domani, venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre la biglietteria del Toniolo sarà aperta per la vendita dei nuovi abbonamenti alla stagione. Biglietteria del Teatro Toniolo orario: 11.00 – 12.30 e 17.00 – 19.30 (escluso il lunedì)