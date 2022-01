Teatro Carlo Goldoni: in distribuzione i tagliandi promozionali per i residenti, stagione 2022-23

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Comune di Venezia e Teatro Goldoni con la promozione per i cittadini residenti a Venezia che offre la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli della stagione di prosa a un prezzo vantaggioso. E’ possibile prenotare i tagliandi telefonando al numero 041041 a partire da martedì 25 gennaio e fissare l’appuntamento per il ritiro successivo da effettuare all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune. I tagliandi vengono distribuiti nelle sedi dell’URP: per i residenti della terraferma: SPORTELLO POLIFUNZIONALE-URP MESTRE – Via Spalti 28 (angolo Via Garibaldi) – Mestre

per i residenti di Venezia centro storico e isole: SPORTELLO POLIFUNZIONALE-URP VENEZIA – San Marco, 4137 – Venezia Distribuzione:

50 posti a replica, suddivisi come segue: Platea: 40; 1° ordine: 10; Costi dei biglietti: Per lo spettacolo ‘Spettri’ (dal 3 al 6 febbraio) i tagliandi sono in distribuzione all’Urp dal 25 gennaio al 1 febbraio (previo appuntamento) e in vendita al Teatro Goldoni dal 25 gennaio. Costi dei biglietti: platea 20 euro e 1° ordine 16 euro; Per lo spettacolo ‘Tempest Project’ (dal 10 al 13 febbraio) i tagliandi sono in distribuzione dal 25 gennaio al 7 febbraio 2022 (previo appuntamento) e in vendita al Teatro sempre dal 25 gennaio 2022. Costi dei biglietti: platea 25 euro e 1° ordine 21 euro. Orari degli spettacoli: Spettri di Ibsen giovedì 3/02/2022 ore 20.30 (prima nazionale) venerdì 4/02/2022 ore 19 sabato 5/02/2022 ore 19 domenica 6/02/2022 ore 16 Tempest Project di Peter Brook giovedì 10/02/2022 ore 20.30 venerdì 11/02/2022 ore 19 sabato 12/02/2022 ore 19 domenica 13/02/2022 ore 16 Si ricorda che la biglietteria del Teatro Goldoni è aperta nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì: 10/13 – 15/18.30 sabato 10/13 – 15/18 domenica e lunedì > chiuso in tutte le giornate di spettacolo dalle 10 / inizio spettacolo domeniche con spettacolo dalle 15 / inizio spettacolo