Team Treviso, Ganz vola in semifinale mondiale

Nella rassegna iridata under 20 di Cali il 19enne di Vedelago supera la batteria dei 400 ostacoli, correndo in 51”96. Domani, giovedì 4 agosto, il secondo turno di gara.

Avanti tutta. Un grande Riccardo Ganz ha superato, nel pomeriggio di ieri, il primo turno dei 400 ostacoli ai Mondiali under 20 di Cali (Colombia).

Il 19enne di Vedelago, tesserato per il Team Treviso, è giunto quarto nella sua batteria, una delle più veloci dell’intero lotto, correndo in 51”96, terzo crono della carriera e prestazione che gli ha consentito di essere tra i ripescati per la semifinale con il diciannovesimo tempo complessivo.

Già semifinalista l’anno scorso agli Europei di categoria di Tallinn e vicecampione italiano juniores, Ganz ha destato un’ottima impressione, offrendo una prova di personalità, subito all’attacco, e priva di particolari sbavature. Insomma, per lui, una promozione a pieni voti.

“Riccardo era emozionato, un Mondiale non si corre tutti i giorni, ma ha messo in pista tutto il suo temperamento – commenta l’allenatore Fabio Ceccato -. È partito veloce sui primi quattro ostacoli nel tentativo di gestire con un pizzico di tranquillità in più il finale di gara, anche se poi, per centrare la qualificazione, ha dovuto spingere sino in fondo: il superamento del turno si è deciso sul filo di un paio di decimi. L’ho sentito subito dopo la gara, era contento e già concentrato per la semifinale: vedremo se ci sarà la possibilità di togliere qualcosa al tempo della batteria”.

La semifinale è in programma oggi, giovedì 4 agosto, alle 23.40 ora italiana. Riccardo, tra gli ostacoli, continua a pensare in grande, con il tifo del Gruppo Atletica Vedelago, la società con cui ha iniziato a correre, e del Team Treviso, il club per il quale milita dal 2019.