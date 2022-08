Eccidio dei Sette Martiri, la commemorazione

Sì è svolta nel pomeriggio la commemorazione per il 78esimo anniversario dell’Eccidio dei Sette Martiri, i partigiani fucilati il 3 agosto 1944 per rappresaglia dai nazisti dopo la scomparsa di una sentinella in servizio sulle navi della Marina germanica. Alla cerimonia, promossa dalla sezione ANPI “Sette Martiri”, hanno partecipato, per l’Amministrazione comunale, la vicepresidente della Commissione consiliare cultura e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano.

Dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia, è stato reintrodotto il Percorso della Memoria, seppure in forma ridotta. Il corteo è partito da Via Garibaldi, per poi concludersi in Riva dei Sette Martiri con gli interventi dei rappresentanti istituzionali e della presidente dell’ANPI “Sette Martiri” Enrica Berti. Una corona di fiori è stata deposta sotto la lapide che ricorda i partigiani uccisi.

Le vittime della rappresaglia nazista, scelte tra i detenuti politici del carcere di Santa Maria Maggiore, furono Aliprando Armellini, 24 anni, di Vercelli; Gino Conti, 46 anni, di Cavarzere; Bruno De Gasperi, 20 anni, e i fratelli Luciano e Alfredo Gelmi, 19 e 20, tutti e tre di Trento; Girolamo Guasto, 25 anni, di Agrigento, e Alfredo Vivian, 36 anni, di Venezia. Il corpo della sentinella tedesca fu ritrovato in realtà pochi giorni dopo nelle acque della laguna, e senza alcuna ferita, a testimonianza del fatto che il marinaio era morto annegato.