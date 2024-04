Tre mezzi pesanti si sono letteralmente incastrati tra di loro, a causa di un tamponamento sull’autostrada A4, questa mattina. Estratti a fatica gli autisti feriti

Un tamponamento a catena tra mezzi pesanti, è successo questa mattina sulla A4. Il tratto interessato è tra San Donà di Piave e Cessalto, nella provincia di Venezia. Due gli autisti che sono rimasti feriti.

Tamponamento a catena tra mezzi pesanti

Questa mattina, martedì 30 aprile, poco dopo le ore 10:00, i vigili del fuoco hanno iniziato ad operare in autostrada A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto, in direzione Trieste. Sono stati chiamati per un tamponamento tra ben tre mezzi pesanti.

I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza, San Donà e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle cabine di guida utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. I due autisti rimasti incastrati al posto guida sono stati estratti dalle lamiere contorte del loro mezzo.

I due autisti feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto sono arrivati la polizia stradale e il personale ausiliario dell’A4.

Le operazioni di rimozione dei mezzi sono ancora in corso. Grave il disagio per gli automobilisti in transito.