Con la vittoria contro Oxygen Roma in gara 2 per 61-91, L’Umana Reyer Venezia femminile è in semifinale scudetto. Si inizierà sabato 4 maggio in casa contro la vincente tra Campobasso e Sesto San Giovanni.

ROMA – Bastava vincere una seconda volta a Roma per passare il turno. E così è stato. Al PalaTiziano contro Oxygen Roma Basket, l’Umana Reyer Venezia vince gara 2 dei quarti per 61-91 ed è in semifinale scudetto. È la seconda squadra a passare il turno dopo le rivali di sempre della Famila Wuber Schio. Il prossimo avversario sarà la vincente della serie tra La Molisana Magnolia Campobasso – Allianz Geas Sesto San Giovanni (1-1). Gara 1 verrà giocata al Taliercio, sabato 4 maggio alle ore 21.

Le leonesse giocano una grande gara corale, conducendo fin dal primo possesso. Ottima serata al tiro da tre per le lagunari (13/28 46%) che dominano anche a rimbalzo (47 vs 32).

Cinque giocatrici in doppia cifra: Awak Kuier (21 punti con l’80% al tiro e 7 rimbalzi), Jessica Shepard (doppia doppia da 14+14), Martina Fassina e Lisa Berkani 13 punti, Alexa Held 12.

Reyer femminile è semifinale scudetto

Un rientro molte aspettato tra le granata, con l’ingresso nelle dodici di Mariella Santucci, ferma da inizio stagione per l’infortunio al crociato. Assenti Cubaj per l’infortunio alla mano sinistra e Makurat per la rotazione delle straniere.

Kuier, Shepard e Villa mettono subito le cose in chiaro segnando un break di 9-0. L’Oxygen si sblocca con i canestri di Dongue, ma Shepard giganteggia sotto le plance ed è 4-13 dopo quattro minuti di gioco. Fassina apre la sua gara con una tripla, Roma subisce la fisicità delle lagunari che macinano punti in attacco, 13-27 a fine primo quarto.

La tripla di Czukor e l’appoggio di Sventoraite valgono il meno nove (18-27) ad inizio seconda frazione, ma Kuier è un fattore e trascina le orogranata che volano avanti di quindici lunghezze (22-37). Le padrone di casa faticano a trovare ritmo offensivo complice la pressione in difesa messa in campo dall’Umana che continua ad aumentare il gap con il tiro dalla lunga distanza (7/15 fin qui nella gara) e i tiri creati dalle seconde opportunità, 28-55 al rientro negli spogliatoi.

Nel secondo tempo la partita è più equilibrata (14-16 il parziale nella frazione). Roma trova continuità in attacco con Czukor e Dongue. Ma le orogranata rispondono colpo su colpo controllando il ritmo nel match, 42-71 al 30′.

Nell’ultimo quarto la gara è ormai messa in cassaforte dall’Umana che vince al PalaTiziano 91-61.

Coach Mazzon e Awak Kuier hanno commentato così la qualificazione alla semifinale Scudetto dopo ala vittoria sull’Oxygen Roma Basket:

Queste le parole del Coach:



“Sono certamente felice, è stata una bella serata. E’ importante aver vinto oggi e aver passato il turno in due gare. Sono molto orgoglioso dei miglioramenti delle ragazze, sia a livello di comprensione di gioco che individuale. E’ chiaro che serve un passo in avanti su alcune cose, ma la perfezione non esiste quindi dobbiamo essere felici anche dei nostri difetti.

E’ vero anche che la situazione degli infortuni non ci sorride, speriamo di recuperare Santucci e Cubaj, ci darebbero una grande spinta. Adesso ci meritiamo un giorno di riposo, vedremo chi avrà la meglio tra Campobasso e Geas e torneremo in palestra per preparare al meglio il prossimo impegno.“

Aggiunge Awak Kuier:



“Penso che abbiamo giocato una buona partita. Siamo venute qui avendo chiaro il nostro obiettivo, sapevamo che dovevamo giocare concentrate facendo il nostro gioco, la nostra mentalità è sempre quella di pensare partita per partita. Abbiamo chiuso la serie in due gare, ora vedremo chi sarà il nostro avversario. Sono ovviamente contenta della mia prestazione, devo ringraziare le mie compagne che sono state brave a servirmi nei momenti giusti.“

Il tabellino

Parziali: 13-27; 28-55; 42-71

Oxygen Roma Basket: Ndiaye ne, Mbaye, Romeo 7, Dongue 25, Cupido 2, Natali 8, Bongiorno ne, Scarsi 1, Czukor 13, Sventoraite 4, Gilli, Kalu 1 All.Di Meglio

Umana Reyer Venezia: Logoh 2, Berkani 13, Gorini, Villa 4, Nicolodi 4, Pan 8, Meldere, Held 12, Fassina 13, Santucci ne, Shepard 14, Kuier 21 All.Mazzon

Photo & Video Credits: Reyer.it