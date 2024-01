Surf sul cofano dell’auto, ciao Lorenzo

Una bravata finita in tragedia. Dopo giorni di agonia al Ca’ Foncello di Treviso, il cuore di Lorenzo si è fermato.

Una preghiera per Lorenzo e la sua famiglia. Per nove giorni il ragazzo, appena 18enne, ha lottato tra la vita e la morte, dopo la bravata, terminata in modo tragico, di salire sul cofano dell’auto guidata da un coetaneo per fare surf, emulando quello che sembra essere un nuovo trend di Tik Tok.

Lorenzo Pjetrushi ci ha lasciati ieri, dopo nove giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.