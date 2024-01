18enne in gravi condizioni dopo il rischioso tentativo di salire su un’auto in movimento

CIMADOLMO (TV). In una notte agitata a Cimadolmo (TV), un drammatico incidente ha coinvolto un giovane di 18 anni originario della provincia di Treviso. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri intervenuti sulla scena, il ragazzo sembra aver tentato di salire sul cofano anteriore di un’auto in movimento, guidata da un coetaneo.

L’audace tentativo è terminato in modo tragico quando il giovane ha perso l’equilibrio, precipitando a terra e venendo violentemente urtato dal veicolo in corsa.

Il personale del 118 è giunto immediatamente sul luogo dell’incidente per prestare soccorso. Dopo le cure d’urgenza, il giovane è stato eliportato presso l’Ospedale Civile di Treviso, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni gravi con prognosi riservata. L’intervento tempestivo del personale medico potrebbe essere cruciale per determinare il percorso della sua guarigione.

Fortunatamente, il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è rimasto illeso. Al fine di raccogliere tutte le prove necessarie per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto, i Carabinieri hanno posto l’autovettura sotto sequestro e stanno conducendo approfonditi rilievi di legge.

Gli inquirenti stanno ora cercando di comprendere le circostanze che hanno portato il giovane a compiere un gesto così rischioso. Indagini più approfondite saranno necessarie per chiarire se vi fossero fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto.