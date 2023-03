Su e Zo per i Ponti, appuntamento al 16 aprile

L’Assessore Paola Mar: “Una passeggiata che consente di fruire della nostra città in maniera responsabile e sostenibile, all’insegna della solidarietà”.

VENEZIA – Torna il prossimo 16 aprile a Venezia la Su e Zo per i Ponti, la tradizionale passeggiata di solidarietà organizzata da TGS Eurogroup, giunta alla 43° edizione, e divenuta negli anni un appuntamento fisso nel calendario degli eventi veneziani.

I dettagli della manifestazione sono stati illustrati ieri mattina a Ca’ Farsetti alla presenza dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, insieme a Igino Zanandrea, direttore generale TGS Eurogroup; Daniele Breda, Camilla Wulten e Marco Frison, del comitato organizzativo Su e Zo per i Ponti; Antonio Revedin, direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale; Piergiovanni Sorato, presidente di ESU Venezia.

Sono già 1500 gli iscritti alla passeggiata, 60% in più rispetto all’anno scorso. I gruppi con più di 50 persone partecipanti avranno tempo fino al 2 aprile per aderire all’evento; per tutti gli altri la scadenza è fissata al 9 di aprile. Ci sarà la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso della Su e Zo (a prezzo leggermente maggiorato) fino al raggiungimento massimo di 7 mila partecipanti. Quest’anno ogni eventuale utile sarà devoluto a favore della Missione Salesiana di Quebrada Honda in Perù.

“Una passeggiata che consente di fruire della nostra città in maniera responsabile, sostenibile, consapevole – ha sottolineato l’assessore Mar – e finanziare progetti di solidarietà. Una festa che coinvolge i partecipanti ma anche gli oltre 300 volontari impegnati nell’organizzazione dell’evento. Un progetto frutto di un lavoro di rete tra numerosi soggetti: dalle Istituzioni culturali (quest’anno anche il Museo del Ghetto, il Teatro La Fenice e l’M9) ai servizi comunali: dalla Programmazione eventi al Turismo, dalla Logistica ai Lavori pubblici”. Significativa anche la collaborazione delle Società partecipate: Avm ad esempio oltre a mettere a disposizione un servizio navetta per gli organizzatori e i numerosi gruppi folcloristici coinvolti nell’intrattenimento, ha predisposto un biglietto andata e ritorno a tariffa agevolata per tutti gli iscritti. Grazie invece all’iniziativa Su e Zo per i Musei, nei giorni 14, 15 e 16 aprile tutti i partecipanti alla manifestazione potranno visitare con biglietto ridotto musei della Fondazione Muve o statali, Chiese e gioielli nascosti.

Quest’anno lo slogan della Su e Zo per i Ponti recita “Meraviglia da condividere”. “Un invito a ritrovarci a vivere una giornata assieme -ha dichiarato Igino Zanandrea – in gruppo, in famiglia, con la scuola, con l’oratorio o la parrocchia di appartenenza, con l’associazione o il gruppo sportivo di cui facciamo parte. Assieme, a godere di una giornata all’aria aperta alla scoperta di Venezia nei suoi luoghi più caratteristici e meno esplorati dal turismo di massa: una proposta all’insegna del turismo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del territorio”.

Due i percorsi possibili tra cui scegliere: quello completo di 11 km con 42 ponti, con partenza e arrivo in Piazza San Marco, con ristoro al Parco Savorgnan, vicino al Ponte delle Guglie e passaggio attraverso l’Arsenale di Venezia; e il percorso breve di 5,4 km con 19 ponti, indicato in particolare per le scuole dell’infanzia e primarie, con partenza dal Porto di Venezia (area Santa Marta) e arrivo in Piazza S. Marco. “Un’opportunità – ha evidenziato Antonio Revedin – per inserire ulteriormente il contesto portuale tra San Basilio e Santa Marta nel tessuto cittadino”.

“Questa manifestazione – ha aggiunto Sorato – porta allegria ma soprattutto inclusività. Venezia è una città universitaria, e lo sarà sempre di più, per questo l’Esu collabora dando la possibilità a tutti i volontari di usufruire del ristorante universitario e ha istituito il premio per il gruppo di studenti universitari più numeroso”.

La Messa della Su e Zo, che tradizionalmente segna l’inizio della manifestazione, verrà celebrata alle ore 8.30 nella Basilica di San Marco.

Le partenze, in contemporanea da Piazza San Marco per il percorso completo e dal Porto di Venezia per il percorso breve, sono previste dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e sono scandite in base alla fascia oraria prescelta in fase di iscrizione: 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00. Un sistema messo a punto l’anno scorso che ha consentito, insieme alle preiscrizioni, di regolare i flussi di partecipanti.

Ad ogni iscritto verrà data una medaglia da collezione e per i gruppi oltre i 50 iscritti è prevista una targa in ceramica artigianale, un omaggio al Teatro La Fenice. I premi speciali per i gruppi più numerosi saranno come tradizione espressione dell’arte vetraria veneziana.

Grazie al premio intitolato al fondatore della manifestazione, “Don Dino Berti”, a tutte le scuole di ogni ordine e grado che parteciperanno con oltre 100 iscritti (tra alunni, genitori, insegnanti e simpatizzanti) sarà consegnato un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico o sportivo del valore di € 200,00 (da 100 a 150 iscritti) o € 350,00 (a partire da 151 iscritti).

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito-web dell’evento on line all’indirizzo www.suezo.it, scrivere a [email protected] o visitare i canali social Facebook e Twitter.