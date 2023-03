18 mesi per la nuova clinica di Mestre all’insegna della sostenibilità

In via Fallaci raddoppieranno gli spazi attuali di viale Ancona, che resterà presidio anche in futuro. Tra le novità del nuovo Centro di medicina, l’attività chirurgica in day surgery e la Radiologia. Dall’intervento del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, grandi aspettative per questo nuovo servizio per la città di Venezia.

MESTRE – Il cantiere si è aperto in questi giorni nell’area prospicente il nuovo Iperlando, vicino alla rotatoria della tangenziale, all’uscita della Castellana. Vi lavorano 20 imprese e oltre 300 maestranze con l’ambizioso obiettivo di realizzare l’opera in tempi record, in appena 18 mesi.

Ieri la posa della prima pietra alla quale hanno partecipato numerose autorità cittadine. Tra queste due riferimenti fondamentali per la tipologia di opera, Il Comune – rappresentato dal Sindaco Luigi Brugnaro, dall’ Assessore Coesione Sociale Simone Venturini, dall’Assessore alle Politiche educative Laura Besio e dalla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano – e l’Ulss 3 Serenissima, – rappresentata dal Dott. Luigi Antoniol, Direttore Amministrativo, dal dott. Vittorio Selle, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e dal Direttore dei Servizi Sociali, Massimo Zuin, che ha portato il saluto del Direttore Generale Edgardo Contato.

Al completo anche la squadra di Centro di medicina con il suo Ad Vincenzo Papes, il Direttore Laura Giannone, il Responsabile delle sedi di Mestre, Andrea Giuriato, il Direttore Sanitario Dott. Sergio Premuda, medici e collaboratori di sede, oltre ai progettisti e direzione lavori architetti Mario Mazzer e Marco Da Ros.

Nei giorni scorsi anche il messaggio di buon auspicio del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Desidero esprimere, con la presente, il mio plauso alle progettualità che hanno permesso la realizzazione di questo nuovo polo medico capace di offrire alla Comunità un’ampia offerta di servizi medici in molte specialità. – ha scritto il Presidente Zaia indirizzandosi al Signor Papes – Rivolgo, non da ultimo, il mio apprezzamento per la scelta di adottare nei confronti del plesso sanitario le filosofie proprie del green building; sono certo che anche questo aspetto contribuirà ad arricchire l’attività della Clinica.”

La nuova Clinica Ambulatoriale Centro di medicina Mestre sarà lo sviluppo dell’attuale sede convenzionata SSN di Mestre, con una superficie di 8 mila metri quadrati, 2.400 metri cubi, distribuiti su 4 piani, oltre a 150 nuovi posti auto.

Un green building della salute, dal design moderno e riconoscibile e ispirato a criteri di sostenibilità energetica e compatibilità ambientale, dove alla presenza delle migliori tecnologie medicali si abbinano le migliori soluzioni per la sicurezza, il risparmio energetico e la salubrità degli ambienti.

La nuova clinica ambulatoriale, la più grande struttura mai realizzata dal Gruppo in 40 anni di storia, arriva a distanza di 10 anni dall’insediamento di Centro di medicina Mestre in viale Ancona – Direttore sanitario dottor Sergio Premuda e responsabile di struttura Andrea Giuriato – raddoppiandone letteralmente gli spazi.

La posa della prima pietra è stata anticipata dalla benedizione del cantiere e dei suoi numerosi addetti a cura di Monsignor Gianni Bernardi, Arciprete del Duomo di Mestre, delegato dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia.