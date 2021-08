Stop ai tamponi gratis per tutti

Annunciati lo scorso 5 luglio, i tamponi gratuiti rapidi per rilevare l’eventuale positività al Covid, anche per andare in pizzeria ovvero senza richiesta del medico o di altre necessità lavorative, non

si effettueranno più nel Veneto. La nostra regione si allinea, dalla mezzanotte di oggi, ai prezzi e alle regole nazionali. Il costo per un tampone da effettuarsi in farmacia sarà di 8 Euro per i minorenni, di 12 per gli italiani adulti e di 22 per gli stranieri. Rimarrà gratuito in caso di sintomatologie e di contact tracing.

Nell’ormai saltuario punto stampa presso la sede della Protezione Civile a Marghera, il Presidente Luca Zaia ha annunciato anche l’apertura di Ferragosto dei centri vaccinali e dei centri per il

servizio di prevenzione tramite test diagnostici anti Covid rapidi.

Silvia Moscati