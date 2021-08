Primo Drive In a Casier: La Casa dei Libri

Martedì 10 agosto ore 21.00 nell’area feste di via Fermi.

Hardborough, Inghilterra. Fine Anni ’50. Florence Green ha perso il marito nella seconda guerra mondiale e decide di aprire una libreria a Old House, un edificio abbandonato dove aveva vissuto con il marito prima del conflitto. Un’impresa per niente semplice, perché osteggiata da chi vuole fare un uso diverso dell’immobile e cerca in tutti i modi di far fallire l’attività. Dopo molti sacrifici, il negozio apre e comincia ad avere un certo successo, grazie a un misterioso e ricco lettore e a Christine, una giovanissima aiutante.

Il film racconta della caccia alle streghe perpetrata ai danni di Florence, rea di troppa libertà di pensiero, di coraggio e determinazione ma anche di amore per la cultura e, in un modo inaspettato, del senso di giustizia.

Un film che arriva a Casier, martedì 10 agosto – ore 21.00 – nell’area feste di via Fermi, dove si tiene la tradizionale Festa del Radicchio.

Non sarà il solito cinema all’aperto, bensì una proiezione stando comodamente seduti nella propria automobile. È il primo Drive – In di Casier.

La Casa dei Libri nel 2018 ha vinto quale miglior film, migliore regia e miglior sceneggiatura adattata al Premio Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo.

L’entrata è gratuita e su prenotazione, l’accesso consentito solo in auto. La manifestazione è in sicurezza per cui, per accedere la drive-in, sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19.

Si può prenotare il posto auto al link https://www.teatrochepazzia.it/drive-in-2021-casier.