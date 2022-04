Star Weneto Fans Weekend

SABATO 11 GIUGNO | HOTHCLUB | TREVISO | Expo/Party mattoncini Lego Star Wars

DOMENICA 12 GIUGNO | LA BETTOLA DI YODA | VICENZA | Expo/Party Museo Star Wars

Weekend straordinario per gli amanti della saga STAR WARS.

Per la seconda volta, l’asse Vicenza-Treviso collabora per l’apertura delle rispettive collezioni.

Sabato 11 giugno, HOTHCLUB di Samuele Favaro e Tommaso aprono al pubblico la collezione di mattoncini Lego: la prima in Italia in una location abitativa.

Domenica 12 giugno Amedeo Tecchio riapre nella nuova sede de “LA BETTOLA DI YODA”, il museo più importante d’Italia della saga.