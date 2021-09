Standing ovation

Il minuto vissuto e’ al tramonto del match Inter Real Madrid quando il cronometro batte 80esimo e mister Ancelotti uno che ne sa, lo sostituisce.Luka Modric comprende al volo il cambio e si avvicina alle panchine, qui si esce.Ma in quel preciso istante Luka alzando il volto verso gli spalti assapora gli applausi a scena aperta tutti verso di lui.Il pubblico del Meazza,gente da sempre esigente di generazione in generazione che e’ passata dalla grande Inter di Helenio Herrera,Mazzola.Corso,Facchetti solo per citarne alcuni fino al triplete del Mou,alza le nobili terga dai seggiolini e tributa un applauso a scena aperta al fuoriclasse croato.Un segno di raffinata civiltà’ sportiva che riavvolge i nastri delle polemiche pretestuose che numerose volte insidiano i terreni di gioco e restituiscono al calcio la dimensione per cui e’ nato.La competizione vera, lontana da tumulti e insane sterili rivalità’.

Zero Biscuit di Mauro Lama