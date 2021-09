Venezia. Riapre la Casa del Cinema: da lunedì 20 settembre tornano a San Stae rassegna, eventi ed incontri.

Si parte con “Endorfine Rosa Shocking”, film sulle donne nello sport, in bilico “Endorfine Rosa Shocking”, film sulle donne nello sport. In bilico è la prima rassegna in programmazione dal 20 al 24 settembre con proiezioni alle ore 17.30 e 20. La rassegna è ideata e curata da Laura Aimone ed è dedicata all’universo femminile mostrato attraverso le attività sportive in diversi paesi del mondo. Questa edizione del festival ruota attorno al pensiero che: “a volte è proprio quando si è in bilico sull’abisso e si è costretti a cambiare punto di vista che si scoprono mondi inimmaginabili”, come precisa la curatrice. Ecco il programma: Connection di Jan Zurek e Zanzibar Soccer Dreams di Catalin Brylla e Florence Ayisi (lunedì 20 settembre), The Hedgehog’s Dilemma di Francesca Scalisi e Chhaupadi di Migueltxo Molina (martedì 21 settembre), Apnea di Inés Puente Iturralde e Olympic Dream di Don Hoe (mercoledì 22 settembre), Silks di James Frystak e Blindfold di Taras Dron (giovedì 23 settembre), Ama di Georgie Yukiko Donovan e Navigating Thru di Lindsay Taylor Jackson (venerdì 24 settembre). Tutte gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, con prenotazione sul sito www.culturavenezia/cinema dal mattino per le proiezioni della giornata. L’accesso alla Casa del Cinema avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. Agli spettatori verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso e sarà richiesto un contatto telefonico per favorire il contact tracing; il cinema sarà dotato di apposita segnaletica per consentire il rispetto delle distanze e per individuare i punti di ingresso e di uscita dalla sala. Tutti gli spettatori sono invitati a recarsi al cinema con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare assembramenti. L’utilizzo della mascherina è necessario per tutta la permanenza all’interno della struttura.