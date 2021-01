Spinea incendio in garage. Un morto

La notte scorsa alle 1,15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in viale Viareggio a Spinea per un esplosione con conseguente incendio all’interno di un garage distaccato dalle abitazione: rinvenuto all’interno il corpo carbonizzato di un uomo, come accertato dal personale del SUEM.

I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa , un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori , hanno spento l’incendio che ha coinvolto un garage distaccato dalle abitazioni. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri. Il garage è stato posto sotto sequestro.

