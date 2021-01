Il Sindaco Bortolato e l’Assessore Tochet visitano i coniugi centenari

In un’atmosfera allegra e rilassata Ruggero e Antonia, i coniugi moglianesi centenari (100 lui e 101 lei) hanno festeggiato i loro compleanni ricevendo la visita, questo pomeriggio, del Sindaco Davide Bortolato e dell’Assessore al Sociale Giuliana Tochet.

“Sono una coppia che ha vissuto sulla propria pelle tanti anni difficili come quelli della seconda guerra mondiale e ora ha affrontato anche la pandemia che però, mi hanno confessato, non è riuscita a sconfortarli. Sono i testimoni della nostra storia e a loro va il grande affetto della nostra città” ha detto il Sindaco Bortolato.

“E’ stato un vero piacere per me ritrovare dopo un anno Ruggero e Antonia e festeggiare un altro loro compleanno; sono una coppia che ha tanto da insegnarci, in primis l’amore che li unisce da ben 77 anni (si sono fidanzati nel 1943) e che ci auguriamo di poter festeggiare, Covid permettendo, il prossimo 21 novembre per la cerimonia dei 70 anni di matrimonio, le nozze di ferro, così rara che pochi ne conoscono il significato” si augura l’assessore Tochet.

In effetti i 70 anni di matrimonio vengono rappresentati dal ferro, anticamente associato al dio Marte, instancabile lottatore di mille battaglie; inoltre il ferro è un materiale che ha la capacità di conservarsi inalterato e solido nel tempo.

Silvia Moscati

