Speranzon Ater risponde a dichiarazione di consigliera La Rocca su Villaggio Laguna

“Invitiamo la consigliera grillina La Rocca ad informarsi meglio – spiega il presidente dell’Ater di Venezia, Raffaele Speranzon – perchè gli alloggi che decine di anni fa appartenevano all’Ater al Villaggio Laguna, sono stati per la maggior parte venduti con i piani di alienazione agli inquilini. Inoltre fa sorridere che si attribuiscano ad Ater eventuali problemi alla rete fognaria – che è di competenza di Veritas – e addirittura la pulizia delle cassette della posta impolverate, come se il compito degli operatori dell’Ater fosse pulire le cassette postali delle abitazioni peraltro per la gran parte nemmeno di proprietà dell’azienda. E’ chiaro che la consigliera dei 5stelle non ha alcuna cognizione di ciò di cui parla, purtroppo.

In quanto alla possibilità di “racimolare voti” con Villaggio Laguna – aggiunge Speranzon – forse dovrebbe rivolgere questa accusa a se stessa, dato che in pochi giorni è passata dall’attaccare Actv all’attaccare l’Ater solo per non aver ottenuto la visibilità sperata sulla stampa. Viene spontaneo chiedersi chi attaccherà domani. E’ chiaro che per lei la campagna elettorale è iniziata, ma le consiglio di cambiare strategia invece di passare in rassegna le istituzioni e cercare di affossarne il lavoro, senza nemmeno informarsi su ciò di cui parla, perché rischia scivoloni come questi”.

L’Ater di Venezia non ha segnalazioni di situazioni di degrado a Villaggio Laguna. Richieste di piccoli interventi singoli di ordinaria manutenzione dall’inizio dell’anno, come in tutte le zone della Città Metropolitana, per i quali la maggior parte già evasi.

“Per quanto riguarda i negozi – spiega il presidente – nei mesi scorsi abbiamo ridotto i canoni proprio per andare incontro alle attività economiche in un momento difficile per il commercio”.

Gli inquilini dell’Ater invece si trovano perlopiù all’interno dei due alti palazzi che si trovano uno di fronte all’altro: il caseggiato denominato dei Pioppi (14 alloggi Ater su 28 totali) e il Primavera (16 alloggi Ater su 28).

“Sono due palazzi – aggiunge Speranzon – che circa 6 anni fa hanno visto una riqualificazione importante con una spesa di circa 400 mila euro con interventi anche sulle coperture e sono tenuti bene, non abbiamo segnalazioni di disagi o di situazioni come quelle di cui parla la consigliera grillina da parte degli amministratori di condominio né da parte degli inquilini”.

