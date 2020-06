Fondo Solidarietà EU. Baldin (M5S): bene arrivo fondi per acqua granda, fondamentali per Venezia e litorale

Riceviamo e pubblichiamo comuicato della Consigliera Regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle:

“«Fondi comunque benvenuti, e ora più che mai necessari, dopo che al disastro dell’acqua granda è seguita la crisi del Covid-19. Esprimo la mia più profonda soddisfazione per l’ok in arrivo dei fondi europei di solidarietà. A Venezia, in laguna e su tutto il litorale, in questo frangente, assumono un’importanza particolare».

Lo dice in una nota Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle, sul Parlamento europeo che vota la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per Italia, Portogallo, Spagna e Austria.

«Con oltre 211 milioni di euro previsti all’Italia andrà la fetta più grande. Questi fondi – aggiunge la consigliera M5S – rappresentano la solidarietà europea per le gravi alluvioni che hanno colpito il Veneto nel 2019 e in particolare l’intera laguna di Venezia».

«Il Veneto – sottolinea Baldin – è tra le regioni italiane più esposte al rischio idraulico: cambiamenti climatici, abbandono dei terreni agricoli e rischi legati all’urbanizzazione selvaggia aggravano la situazione. Serve dunque maggiore prevenzione, ecco perché i fondi del Next generation EU potranno essere fondamentali per curare un territorio ferito da anni di incurie e menefreghismo politico. Un impegno che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti con risultati concreti, in Europa e sul territorio».”

