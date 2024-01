Epifania solidale: Fondazione Aidr dona giocattoli al Gemelli di Roma

ROMA. La solidarietà si traduce in azioni concrete, e i collaboratori e partner della Fondazione Aidr (www.aidr.it) ne sono un esempio tangibile. In occasione della festa dell’Epifania, una delegazione composta da Rosangela Cesareo, responsabile relazioni istituzionali, Vittorio Zenardi, responsabile sito e social media, e Roberto Vescio, account manager, ha donato giocattoli ai bambini del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Agostino Gemelli di Roma.

Questa lodevole iniziativa annuale è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’osservatorio sanità digitale di Aidr, guidato dal cardiologo Andrea Bisciglia, e alla generosa disponibilità dell’azienda Beat 2020 di Milano, rappresentata dal Dott. Francesco Alfano. La Fondazione Aidr, impegnata a essere concretamente utile alla comunità, sostiene iniziative sociali durature nel tempo.

Il presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri, ha sottolineato l’importanza dell’anno 2023, evidenziando il riconoscimento conferito a Maria Vittoria, una coraggiosa bambina di 9 anni, conosciuta affettuosamente come Mavi, che lotta contro la SMA. Il comitato tecnico-scientifico di Aidr le ha conferito il premio Digital News il 6 dicembre, in virtù della sua resilienza e della passione per il giornalismo.

Maria Vittoria ha compiuto un significativo passo verso il suo sogno grazie all’intervento del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che le ha offerto un ruolo di rilievo durante il tradizionale Concerto di Natale presso l’Aula di Montecitorio il 15 dicembre.

La storia di Maria Vittoria simboleggia lo spirito e i valori che animano la nostra fondazione, – ha fatto notare Bisciglia –. Il suo coraggio e la sua determinazione sono fonte di ispirazione per tutti noi”.

Guardando al futuro, la Fondazione AIDR si prepara per un semestre ricco di impegni, tra cui il tour nazionale “Giovani, digitalizzazione, europee2024”, realizzato in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sull’importanza del voto e del loro ruolo nel futuro dell’Unione Europea.