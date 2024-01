Teatro Toniolo: stagione di musica da camera e sinfonica

MESTRE – Martedì 9 gennaio, alle ore 19.30, il Teatro Toniolo di Mestre sarà il palcoscenico di un evento straordinario, un concerto che va oltre la mera esecuzione musicale, portando con sé un profondo valore simbolico e un messaggio di pace. La Kharkiv Chamber Orchestra, proveniente dall’Ucraina, si unirà al talentuoso clarinettista Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano, per offrire al pubblico un’esperienza musicale unica.

L’iniziativa è parte integrante della Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre. Questo concerto si inserisce anche nel contesto del progetto “Open Doors for Ukraine”, nato nel 2022 in risposta al complesso scenario storico e politico internazionale. Il progetto mira a creare uno spazio di residenza per i musicisti ucraini e a sottolineare il ruolo fondamentale della musica nella costruzione della pace.

Il primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano, Fabrizio Meloni, si unisce all’ensemble tutto al femminile della Kharkiv Chamber Orchestra. La scelta di un ensemble composto interamente da donne è dovuta alla difficile situazione che impedisce ai musicisti di sesso maschile di lasciare l’Ucraina. Queste tredici straordinarie musiciste ucraine sono state costrette a una fuga precipitosa dal loro Paese e sono attualmente impegnate in una tournée italiana, fortemente voluta dall’Associazione Culturale Euro Artists.

Il concerto rappresenta un autentico appello all’unione e alla fratellanza, offrendo una testimonianza tangibile di solidarietà nei confronti del popolo ucraino. La scelta di portare la bellezza della musica in contrasto con gli orrori di un conflitto è un gesto potente, un modo di sostenere concretamente una nazione che da più di un anno convive con una dolorosa e sanguinosa guerra.

Questa serie di concerti in giro per l’Italia non è solo un’occasione per apprezzare la straordinaria musica dell’orchestra ucraina e del clarinettista italiano, ma è anche un atto di solidarietà e di sostegno umanitario. È un messaggio di speranza attraverso il linguaggio universale della musica, che parla al cuore e supera le barriere culturali e linguistiche.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, si può visitare il sito web www.culturavenezia.it/toniolo.